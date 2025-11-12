Pronostico Corea del Sud-Bolivia: finisce sempre allo stesso modo

Corea del Sud-Bolivia è un’amichevole internazionale che si gioca venerdì alle 12: probabili formazioni e pronostico

C’è una nazionale qualificata, la Corea del Sud, ce n’è un’altra che con una clamorosa vittoria sul Brasile all’ultima giornata ha staccato il pass per lo spareggio internazionale, la Bolivia. Due squadre, quindi, che hanno obiettivi diversi in questa amichevole.

La Corea del Sud non è nuova, ovviamente, al Mondiale: con quella presa nei mesi passati sarà all’undicesima partecipazione alla fase finale. E si sa, lo sappiamo tutti, in rosa ha dei giocatori che ormai da tanti anni bazzicano in campionati importanti anche in Europa. Quindi non è una sorpresa. La Bolivia, invece, ha faticato moltissimo e solamente una combinazione di risultati le ha permesso di essere a questo punto.

Non è iniziata, inoltre, per i sudamericani, la fase di avvicinamento allo spareggio: una vittoria contro la Giordania per uno a zero ha fatto nutrire molti dubbi, confermati poi dalla sconfitta sempre in un’altra amichevole contro la Russia. La Corea, invece, dopo aver perso contro il Brasile ha avuto la meglio sul Paraguay. E, inoltre, andando a vedere poi quelli che sono stati i precedenti tra queste due squadre (tre in totale) la Corea non ha mai perso. E non ha nemmeno mai subito gol.

Il pronostico

In attesa delle quote, crediamo fortemente che la Corea del Sud possa vincere questa partita e confermare quello che vi abbiamo detto prima: vale a dire il fatto di non prendere gol contro la Bolivia.

Le probabili formazioni di Corea del Sud-Bolivia

COREA DEL SUD (4-3-3): Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Yu-min, Tae-Seok; Jin-Seob, Jin-gyu, Du-Jae; Kang-in, Eom, Heung-min.

BOLIVIA (4-3-3): Lampe; Medina, Haquin, Zabala, Fernandez; Robson, Moreno, Villamil; Miguelito, Monteiro, Martines.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0