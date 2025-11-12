I pronostici di mercoledì 12 novembre: Champions League femminile e Atp Finals

I pronostici di mercoledì 12 novembre, in campo la Champions League femminile e per il tennis il quarto giorno di incontri alle Atp Finals

Con i principali campionati europei fermi e le nazionali in campo a partire da domani, la Champions League si prende la vetrina di questo mercoledì di calcio con cinque partite della League Phase tra cui anche quella della Juventus impegnata in una trasferta difficile contro l’Atletico Madrid.

Quello che Massimiliano Canzi, tecnico della Juventus femminile sta vivendo, è sicuramente il momento più difficile da quando appunto è seduto su questa panchina. In campionato l’avvio è stato disastroso, si potrebbe dire e, dopo cinque giornate, i punti di distacco dalla Roma capolista sono appunto cinque, come i match giocati.

In Spagna non sarà semplice, nonostante nemmeno l’Atletico se la passi benissimo e che viene da una sconfitta sempre in Champions contro il Manchester United, in casa. Ma se la Juventus sta dimostrando di avere dei problemi in tutti i reparti (l’attacco non segna e in difesa, ogni pallone, diventa pericoloso), davanti, le spagnole, invece vanno a meraviglia. Segnano sempre (o quasi) e in Champions al debutto hanno fatto sei gol in trasferta.

I pronostici sulle altre partite

Quarta giornata di incontri a Torino per le Atp Finals e l’attesa è naturalmente per il campione in carica Jannik Sinner, che se la vedrà con Alexander Zverev battuto 6-0, 6-1 a Parigi. In quell’occasione però il tedesco non stava bene, e fa probabilmente più fede il precedente incontro di Vienna dove riuscì a strappare un set all’italiano. Stavolta è probabile la chiusura in due set dell’incontro in favore dell’italiano, in un incontro però più combattuto e con almeno un tie break.

Per quanto riguarda l’altro incontro, è evidente come a dettare il pronostico siano le condizioni fisiche non ottimali di Auger-Aliassime, vittima di un infortunio al polpaccio nel secondo set dell’incontro con Sinner. Il canadese ha recuperato ma difficilmente sarà al top e Shelton non è avversario che si può battere in condizioni fisiche precarie.

Pronostici: la scelta del Veggente

• ATLETICO MADRID VINCENTE in Atletico Madrid-Juventus, Champions League femminile, ore 21:00

Vincenti

SHELTON (in Shelton-Auger-Aliassime, Atp Finals, ore 14:00)

(in Shelton-Auger-Aliassime, ore 14:00) SINNER + OVER 20,5 GAMES (in Sinner-Zverev, Atp Finals, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bayern Monaco-Arsenal , Champions League femminile, ore 18:45

, Champions League femminile, ore 18:45 Benfica-Twente , Champions League femminile, ore 21:00

, Champions League femminile, ore 21:00 Manchester United-PSG, Champions League femminile, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Atletico Madrid-Juventus, Champions League femminile, ore 21:00