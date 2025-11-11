Pronostico Polonia U21-Italia U21: salta lo zero

Polonia U21-Italia U21 è una partita valida per la quinta giornata di qualificazione al prossimo Europeo: dove vederla, formazioni e pronostico

L’impegno più difficile per la squadra di Baldini. La Polonia, prima a punteggio pieno insieme all’Italia in questo raggruppamento di qualificazioni al prossimo Europeo, è la formazione che potrebbe davvero rischiare di prendere il pass diretto agli azzurrini.

I numeri, infatti non mentono mai. Parliamo di una nazionale, quella polacca, che in quattro partite ha segnato quindici gol – tre in più degli azzurri – e che ha nella casella di quelli subiti la bellezza di zero. Una formazione molto in crescita e quindi per la nostra squadra è il compito più duro. E anche un pareggio, ovviamente, potrebbe essere accolto molto bene.

Sì, perché poi, nel caso, la qualificazione ce la potremmo giocare in casa nostra. E sappiamo benissimo come tutto può cambiare, soprattutto quando ci sono i giovani in mezzo, quando uno gioca davanti al proprio pubblico. Di certo ci viene da dire una cosa: quello zero l’Italia riuscirà a stapparlo.

Come vedere Polonia U21-Italia U21 in streaming gratis

La sfida Polonia U21-Italia U21 è in programma venerdì alle 16:00. Il match sarà trasmesso in diretta gratuita su Rai 2, che da sempre segue le partite degli azzurrini. Inoltre, in streaming, il match si potrà seguire anche su Rai Play, senza nessun costo aggiuntivo.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Al momento non ci sono quote né su Goldbet e Lottomatica e nemmeno su Snai per questa partita che vede protagonisti gli azzurri di Baldini. Ma sotto un pronostico ve lo diamo lo stesso.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il pronostico è quello di un pareggio. Un’Italia che inoltre dovrebbe segnare almeno un gol facendo togliere lo zero nelle reti subite dalla Polonia. Una gara quindi da almeno una rete per squadra, ovviamente.

Le probabili formazioni di Polonia U21-Italia U21

POLONIA U21 (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Matysik, Drapinski, Gurgul; Kowalcyzk, Kozubal; Pietruzewski, Urbanski, Pienko; Regula.

ITALIA U21 (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Fini; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Raimondo, Koleosho.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1