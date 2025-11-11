Pronostico Norvegia-Estonia: festa Haaland ma la goleada non è scontata

Norvegia-Estonia è una partita valida per la nona giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 18:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

La Norvegia è a pochi centimetri da un traguardo che nel paese scandinavo attendono con trepidazione da quasi 28 anni. Sì, è da Francia 1998 che questa selezione non stacca un pass per la fase finale di un campionato del mondo. Ma il lungo “esilio” dai Mondiali sembra essere giunto al termine: a farne le spese sarà, con ogni probabilità, la nostra Italia, che al 99,9% dovrà accontentarsi del secondo posto nel gruppo I.

Ad Haaland e compagni, in sostanza, basterà avere la meglio sull’Estonia, una delle due squadre materasso di questo girone, per blindare la qualificazione. Per l’ufficialità, in ogni caso, la Norvegia dovrà attendere la partita di San Siro con gli azzurri, in programma domenica prossima.

Norvegia vicina al traguardo

Ed il perché è presto detto. Gli uomini di Stale Solbakken sono arrivati a due turni dalla fine con tre punti di vantaggio sull’Italia (18 contro 15) ma è la differenza reti che alla fine risulterà determinante. Attualmente il divario tra le due nazionali è impietoso: +26 Norvegia e +10 Italia. Ciò significa che, anche battendo (per assurdo) di misura l’Estonia, gli scandinavi potrebbero permettersi di perdere a Milano con uno scarto irrealistico ed andare comunque al Mondiale, senza passare dai playoff. Gli unici risultati che rimetterebbero tutto in discussione sono il pari o addirittura la sconfitta contro gli estoni, flebilissima speranza a cui si aggrappano gli azzurri. Viene davvero difficile però immaginare che la Norvegia toppi la partita più importante contro un avversario assai modesto che ha fatto gli unici punti (4) contro la cenerentola del gruppo, la Moldavia.

Sono dieci i risultati utili di fila della Norvegia, imbattuta da oltre un anno. Lo scorso ottobre la rappresentativa allenata da Solbakken si era congedata con uno schiacciante 5-0 ad Israele (tripletta di Haaland, vero mattatore di queste qualificazioni), prima di fare qualche esperimento in un’amichevole con la Nuova Zelanda, terminata 1-1. L’Estonia, invece, nell’ultima giornata aveva pareggiato 1-1 con la Moldavia. I baltici non hanno più alcuna possibilità di andare al Mondiale, neppure passando dai playoff.

Il pronostico

L’Estonia, lo scorso giugno, riuscì a limitare i danni contro la schiacciasassi di questo girone, perdendo solo 1-0 (gol, manco a dirlo, di Haaland). Rispetto alla Moldavia, i baltici si sono dimostrati più solidi difensivamente e lo dimostra il fatto che abbiano rimediato solamente un’imbarcata in queste qualificazioni (5-0 contro l’Italia, crollando nella ripresa). Dando per scontata la vittoria della Norvegia, si potrebbe optare per l’under 4,5.

Le probabili formazioni di Norvegia-Estonia

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Bjorkan; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Haaland, Sorloth.

ESTONIA (5-3-2): Hein; Paskotsi, Kuusk, Shjonning-Larsen, Tamm, Peetson; Soomets, Kait, Sinyavskiy; Sappinen, Saarma.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0