Pronostico Francia-Ucraina: una vittoria per fare festa

Francia-Ucraina è una partita valida per la quinta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Un mese fa la Francia non ha sfruttato l’occasione di chiudere i giochi e conquistare la qualificazione con due turni d’anticipo, non andando oltre un pareggio nella trasferta islandese. Senza Mbappé e con una formazione sperimentale, la selezione guidata da Didier Deschamps è inciampata sull’Islanda: a Reykjavik è terminata con un rocambolesco e divertente 2-2; Palsson ha aperto le danze, poi Les Bleus hanno ribaltato tutto nel secondo tempo con Nkunku e Mateta, ma a venti minuti dalla fibe Hlynsson ha riportato il risultato in parità.

La sensazione, però, è che la festa sia stata solo rimandata. La Francia può scrivere la parola fine sulla corsa al primo posto al Parco dei Principi nello scontro diretto con l’Ucraina, già battuta 2-0 all’andata.

Con un successo Mbappé e compagni sarebbero al Mondiale nordamericano ed il risultato della sfida di domenica prossima in Azerbaigian diventerebbe, a quel punto, ininfluente. Un pareggio, invece, non consentirebbe agli uomini di Deschamps di far festa, sebbene la differenza reti veda attualmente in netto vantaggio i transalpini (+6 Francia e +1 Ucraina). In casa, tra l’altro, la Francia ha sbagliato raramente nell’ultimo periodo: non perde davanti al proprio pubblico dalla sconfitta casalinga con l’Italia nel settembre 2024. L’Ucraina, reduce da due vittorie di fila (5-3 contro l’Islanda e 2-1 contro l’Azerbaigian) deve difendere il secondo posto, fondamentale per andare quantomeno ai playoff. In caso di sconfitta a Parigi, molto probabilmente la selezione di Serhiy Rebrov verrà raggiunta a quota 7 punti dall’Islanda, con la quale successivamente si giocherà il tutto per tutto nell’ultima giornata in uno scontro diretto da dentro o fuori.

Deschamps ritrova Mbappé ma deve rinunciare a diversi punti fermi della nazionale, tra cui il Pallone d’Oro in carica Dembélé. Fortunatamente per il c.t. francese, l’abbondanza è tale da poter schierare comunque una formazione altamente competitiva.

Come vedere Francia-Ucraina in diretta tv e in streaming

Francia-Ucraina è in programma giovedì alle 20:45 al Parco dei Principi di Parigi, in Francia.

Il pronostico

La Francia ha battuto in maniera netta l’Ucraina negli ultimi tre precedenti e questo match non dovrebbe fare eccezione. Non appetibili le quote relative al successo dei Bleus: più redditizi i segni “over 2,5” e “multigol 2-4”.

Le probabili formazioni di Francia-Ucraina

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Camavinga, Koné; Olise, Cherki, Barcola; Mbappé.

UCRAINA (4-4-2): Trubin; Konaplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Tsygankov, Malinovskyi, Yarmoliuk, Voloshyn; Dovbyk, Vanat.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1