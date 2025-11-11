Pronostico Finlandia-Malta: una vittoria inutile

Finlandia-Malta è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Contro il fanalino di coda Malta – un solo gol fatto e la bellezza di sedici subiti in sei partite giocate – è evidente che la Finlandia, terza nel raggruppamento G a tre punti dalla Polonia, vincerà la partita.

Ma tutto questo non servirà, purtroppo per loro, nemmeno per prendersi la qualificazione ai playoff per il Mondiale. Il motivo è presto spiegato: i padroni di casa hanno una partita in più rispetto alla Polonia e quindi le possibilità di prendersi il secondo posto sono ridotte al lumicino, anzi non ce ne sono proprio perché anche la differenza reti è tutta a favore della squadra di Lewandowski. Insomma, in questa ultima partita del girone, il compito della Finlandia sarà unico e solo: cercare di chiudere nel migliore dei modi questa campagna che non porterà a nulla se non al fatto di averci provato. Contro Malta nessuno ha avuto il minimo problema e nemmeno questa nazionale ce l’avrà.

Come vedere Finlandia-Malta in diretta tv e in streaming

La sfida Finlandia-Malta è in programma giovedì 13 novembre alle 18:00. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

Siccome la partita regalerà una vittoria ai padroni di casa, e siccome anche la Finlandia sa benissimo di non avere nessuna possibilità di prendersi una qualificazione, occhio alla possibilità di almeno una rete di Malta durante il match. La quota altissima è stimolante.

Le probabili formazioni di Finlandia-Malta

FINLANDIA (5-3-2): Joronen; Alho, Stahl, Tenho, Koski, Lahetenmaki; Kairininen Vaananen, Keskiken; Antman, Walta.

MALTA (4-2-3-1): Bonello; Muscat, Borg, Pepe, Camenzuli; Guillavaimer, Satariano; Choueref, Teuma, Mbong; Cardona.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1