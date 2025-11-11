Pronostico Emirati Arabi Uniti-Iraq: i numeri ci danno questo finale

Emirati Arabi-Iraq è una partita valida per la finale delle qualificazioni Mondiali in Asia: pronostico e dove vederla

Ultimo atto per prendersi un posto al Mondiale. Emirati Arabi e Iraq si affrontano nella finale d’andata della quinta fase di qualificazione. E soprattutto per gli ospiti è stato un durissimo colpo perché la qualificazione è sfumata per via della differenza reti.

Un solo gol fatto in tre partite e zero subiti, nemmeno con questi numeri l’Iraq è riuscito a staccare il pass. Una situazione incredibile che ha costretto adesso a questo altro match contro gli Emirati Arabi. Che, dal loro canto, hanno perso contro il Qatar e quindi sono arrivati secondi nel gironcino del quarto turno di qualificazione e non possono recriminare chissà che cosa. Parto favorito l’Iraq, c’è da dirlo, perché è una squadra che ha sicuramente una maggiore esperienza e perché è una squadra che, come avrete capito, sotto l’aspetto difensivo può dire la sua. Una squadra che in generale subisce pochissimo – anche se segna altrettanto poco – e che quindi si potrebbe pure accontentare di un pareggio per poi giocarsi tutto nel match di ritorno.

Non ci aspettiamo, ovviamente – viste le qualità tecniche di certo non eccelse – uno spettacolo da ricordare. Ma vista l’altissima posta in palio ci aspettiamo una gara molto abbottonata, una sfida che regalerà pochi gol, e soprattutto che potrebbe finire con un risultato favorevole all’Iraq.

Come vedere Emirati Arabi-Iraq in diretta tv e in streaming

La sfida Emirati Arabi-Iraq è in programma giovedì 13 novembre alle 17:00. Il match in Italia non sarà trasmesso da nessuna emittente. Quindi non ci sarà la possibilità di seguire la partita né in diretta tv e nemmeno in streaming.

Il pronostico

Sfida da pareggio e da meno di tre reti complessive. Soprattutto l’Iraq metterà in campo quella sua grandissima forza difensiva per venire a capo di un match complicato. La qualificazione, insomma, si giocherà tutta nella sfida di ritorno.

Le probabili formazioni di Emirati Arabi-Iraq

EMIRATI ARABI (4-4-1-1): Elsa; Zouhir, Pimenta, Kouadio, Barbosa Meloni; Caio Canedo, Nader, Amaral, Saleh; Gimenez; Caio Lucas.

IRAQ (4-4-2): Hachim; Sulaka, Younis, Ali, Doski; Amyn, Iqbal, Al Ammari, Bayesh; Yakob, Meme.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0