Pronostico Andorra-Albania: i playoff a un passo

Andorra-Albania è una partita valida per la settima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Le ultime uscite dell’Albania sono state importanti. Hanno regalato diversi punti fondamentali. Hanno permesso alla formazione che giovedì sera andrà a giocare ad Andorra di essere padrona del proprio destino. Potrebbe anche bastare vincere questo match – visto l’impegno dell’Inghilterra contro la Serbia – per essere sicuri almeno dei playoff.

E contro Andorra, oggettivamente, di problemi non ce ne dovrebbero essere. Oltre al fatto che ci sono motivazioni davvero diverse, e qualità tecniche diverse, c’è uno stato di salute mentale che ci spinge a dire che gli albanesi hanno una grossa possibilità di prendersi i tre punti. Il secondo posto, al momento, con undici punti conquistati, è qualcosa di sicuramente importante. Mentre Andorra un solo punto ha messo da parte, ma si sapeva che non avrebbe avuto possibilità di prendersi chissà quale soddisfazione nel corso di queste qualificazioni al Mondiale.

Un solo punto, tre gol fatti, ma soprattutto quindici subiti. In confronto, la difesa dell’Albania (che di gol in sei partite ne ha presi solo tre) potrebbe essere la migliore del Mondo. Ed è questo il punto più importante che ci aiuta a capire quale potrebbe essere il risultato finale di questo match. Albania vincente, e a un passo dal Mondiale o, per meglio dire, dai playoff.

Come vedere Andorra-Albania in diretta tv e in streaming

La sfida Andorra-Albania è in programma giovedì 13 novembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Comparazione quote

La vittoria dell’Albania è quotata 1.25 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.35 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Non ci possono essere dubbi sulla vittoria dell’Albania che potrebbe anche prendersi in caso di notizie buone dal match dell’Inghilterra contro la Serbia, l’aritmetica qualificazione ai playoff per il prossimo Mondiale. Un match con una sola squadra a segno, per quello che vi abbiamo raccontato, quella ospite, ovvio.

Le probabili formazioni di Andorra-Albania

ANDORRA (5-4-1): Alvarez; Borra Font, Llovera, Garcia, Oliveira, San Nicolas; Rodrigo Tapia, Vales, Babot, Cervos; Lopez.

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Laci, Asllani, Shehu; Broja, Manaj, Uzuni.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2