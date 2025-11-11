I pronostici di martedì 11 novembre: Champions League femminile, EFL Trophy

I pronostici di martedì 11 ottobre, iniziata la sosta per le nazionali oggi scendono in campo la Champions League femminile e l’EFL Trophy

Approfittando della pausa per le nazionali, in Inghilterra torna l’appuntamento con l’EFL Trophy, competizione a cui prendono parte i club di League One, League Two – rispettivamente la terza e la quarta serie del sistema calcistico inglese – ed alcune rappresentative Under 21 delle squadre di Premier League e Championship. In questa settimana si conclude la fase a gironi. Solo le prime due classificate dei 16 gruppi regionali composti da quattro squadre staccano il pass per la fase ad eliminazione diretta.

È opportuno ricordare che l’EFL Trophy ha un regolamento abbastanza “bizzarro” per quanto riguarda i gironi. In caso di pareggio, infatti, si va direttamente ai rigori e la vincente ottiene un punto bonus.

Non dovrebbero deludere dal punto di vista delle emozioni le sfide tra Cardiff e Arsenal U21 e tra Colchester e Fulham U21. I giovani Gunners comandano la classifica del gruppo A in un girone equilibratissimo (tutte le squadre sono a quota 3 punti), mentre l’Under 21 dei Cottagers non ha collezionato neanche un punto nel gruppo G e difficilmente riuscirà a limitare i danni in casa del Colchester. Almeno un gol per parte, infine, in Accrington Stanley-Leeds U21 e Crawley Town-Peterborough United.

Approfitta della sosta per le nazionali per avere maggiore risalto anche la Champions League femminile, in campo a partire da stasera per la terza giornata della League Phase. Tocca alla Roma che dopo due avversarie proibitive come Real Madrid e soprattutto Barcellona, ora se la vedrà col più abbordabile Valerenga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• ROMA VINCENTE in Roma-Valerenga, Champions League femminile, ore 18:45

Vincenti

CHESTERFIELD (in Chesterfield-Liverpool U21, EFL Trophy, ore 20:00)

(in Chesterfield-Liverpool U21, ore 20:00) PORT VALE (in Port Vale-Fleetwood Town, EFL Trophy , ore 20:00)

(in Port Vale-Fleetwood Town, ore 20:00) SALFORD CITY (in Salford City-Wolverhampton U21, EFL Trophy, ore 20:00)

(in Salford City-Wolverhampton U21, ore 20:00) BOLTON (in Oldham-Bolton, EFL Trophy, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Cardiff-Arsenal U21 , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Colchester-Fulham U21 , EFL Trophy, ore 20:45

, EFL Trophy, ore 20:45 Forest Green-Tamworth, National League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Accrington Stanley-Leeds U21 , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Crawley Town-Peterborough United , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Milton Keynes Dons-Swindon, EFL Trophy, ore 20:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Roma-Valerenga, Champions League femminile, ore 18:45