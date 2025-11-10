Pronostico Salernitana-Crotone: dove vederla in chiaro

Salernitana-Crotone è una partita della tredicesima giornata di Serie C e si gioca lunedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo il pareggio senza reti sul campo del Latina la Salernitana, seconda in classifica in Serie C alle spalle del Catania di Mimmo Toscano, vuole tornare a vincere. Significherebbe non solo prendersi i tre punti ma, anche e soprattutto, tornare in vetta davanti ai siciliani.

Ci sono delle ottime possibilità che questo possa succedere, soprattutto per quello che è il momento del Crotone. Dopo una parte di stagione importante, i calabresi di lungo non vivono la loro situazione migliore con tre ko consecutivi che hanno allontanato gli squali dalle zone che contano della classifica. Una situazione quindi che potrebbe mettere in discesa il compito della squadra di casa, una delle candidate maggiori alla promozione diretta. Anche se, come detto, insieme al Catania sarà quasi sicuramente lotta fino alla fine.

Assai complicato, quindi, vedere il colpo grosso a Salerno. La Salernitana è una squadra totalmente diversa da quella vista lo scorso anno, ha un’ossatura importante e soprattutto dei giocatori importanti per la categoria. In poche parole, la costruzione della rosa è stata fatta in maniera positiva rispetto a quello visto negli anni scorsi. E questo è un fattore che nel corso della partita – e della stagione – potrebbe ovviamente fare la differenza.

Come vedere Salernitana-Crotone in diretta tv e in streaming

La sfida Salernitana-Crotone, in programma lunedì alle 20:30, si potrà seguire in chiaro su Rai Sport. I match del lunedì della terza serie italiana, infatti, si possono seguire in maniera gratuita e, in streaming, anche su Rai Play. C’è la possibilità di vedere la partita di Serie C anche su Sky Sport e in streaming su Now Tv.

Il pronostico

In una gara che, comunque, dovrebbe regalare almeno un gol per squadra, la vittoria della Salernitana che vale più o meno due volte la posta ci pare possa essere molto affidabile. Vittoria e primo posto per i campani.

Le probabili formazioni di Salernitana-Crotone

SALERNITANA (3-4-2-1): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Achik, Tascone, Capomaggio, Villa; Ferraris; Ferrari Inglese.

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Vinicius, Sandri; Zunno, Murano, Maggio; Gomez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1