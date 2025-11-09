Pronostico Lione-PSG: tante assenze e una vittoria che manca dal 2019

Lione-PSG è una partita valida per la dodicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il PSG rispetto alle ultime stagioni è meno schiacciasassi del solito. Tuttavia, pur facendo registrare ogni tanto qualche passo falso (sette vittorie, tre pareggi e una sconfitta), la squadra campione di Francia e d’Europa in carica guarda comunque tutte dall’altro verso il basso dopo undici giornate di Ligue 1. Il divario sulle inseguitrici, Marsiglia e Lens, rimane in ogni caso minimo, di soli due punti: niente fughe in avanti già in autunno, insomma, per la corazzata di Luis Enrique, a cui fisiologicamente è venuta a mancare un po’ di fame dopo la scorpacciata di trofei degli ultimi mesi.

I parigini in settimana hanno incassato la seconda sconfitta stagionale, la prima in Champions League: al Parco dei Principi l’irrefrenabile Bayern Monaco ha avuto la meglio 2-1, nonostante i bavaresi fossero rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Luis Diaz a fine primo tempo.

La sensazione è che qualche ingranaggio si sia inceppato, soprattutto in attacco: nelle ultime tre uscite il PSG non ha mai segnato più di una rete all’interno della stessa partita. Nulla di irreparabile, ad ogni modo, per quella che rimane la squadra da battere, perlomeno in Francia. Luis Enrique e i suoi uomini saranno di scena a Lione prima della sosta, contro un’altra formazione reduce dal doppio impegno. I Gones, sesti in Ligue 1 ma comunque nel gruppone che insegue il PSG (alla fine sono a -2 dal secondo posto), giovedì si sono arresi 2-0 al Betis mettendo fine ad una striscia di tre vittorie di fila in Europa League. Sconfitta in qualche modo preventivabile, visto che la squadra di Paulo Fonseca sembra aver perso fiducia nelle ultime settimane, come dimostrano pure i pareggi con Paris FC e Brest, indubbiamente due occasioni sprecate per fare passi avanti in classifica.

Come vedere Lione-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lione e PSG è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Malgrado i cerotti (assenti Doué, Nuno Mendes, Hakimi e Dembélé), il PSG dovrebbe riuscire ad avere la meglio su un Lione che non è più quello di un mese fa e che non batte i parigini davanti ai propri tifosi dal lontano 2019. Entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Lione-PSG

LIONE (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico; Morton, Tessmann; Karabec, Tolisso, Moreira; Sulc.

PSG (4-3-3): Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Joao Neves, Vitinha, Mayulu; Lee, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2