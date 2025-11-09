Pronostico Inter-Lazio, pericolo Sarri: nerazzurri con il fiatone

Inter-Lazio è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Le ultime due vittorie dell’Inter, in campionato contro il Verona ed in Champions contro il Kairat, si somigliano molto. Sebbene i nerazzurri abbiano affrontato due squadre ampiamente alla portata come gli scaligeri e i kazaki, sono arrivate dopo 90 minuti più sofferti del previsto, segno che gli uomini di Cristian Chivu hanno bisogno di rifiatare un po’ dopo quest’ennesimo tour de force.

Al “Bentegodi”, una settimana fa, l’Inter l’ha spuntata solo in pieno recupero, approfittando di una sfortunata autorete del veronese Frese (1-2) mentre i tifosi gialloblù già pregustavano il pareggio.

Copione simile in coppa, dove il club del Kazakistan, contro ogni pronostico, è riuscito a mettere in difficoltà i vicecampioni d’Europa, bravi a rimettere subito il muso davanti dopo che Arad aveva risposto al vantaggio nerazzurro di Lautaro Martinez (2-1). Due successi che però hanno permesso all’Inter di rimanere a punteggio pieno in Champions League – gli unici insieme a Bayern Monaco e Arsenal – e di rosicchiare punti importanti al Napoli in Serie A: Lautaro e compagni, nel momento in cui scriviamo, sono secondi a quota 21 punti insieme a Roma e Milan e ad una sola incollatura dai partenopei. Insomma, una vera e propria ammucchiata. Per evitare di perdere terreno Chivu non può sbagliare la sfida con la Lazio, che lo scorso maggio decretò sostanzialmente la fine del sogno scudetto strappando un pareggio a San Siro ed impedendo all’Inter di essere padrona del proprio destino nell’ultima giornata.

I biancocelesti, pur avendo gli uomini contati, stanno facendo di necessità virtù: lunedì scorso hanno battuto 2-0 il Cagliari grazie ad un gran secondo tempo, ottenendo la seconda vittoria consecutiva all’Olimpico ed allungando la striscia di risultati positivi. Di fatti, l’ultima sconfitta della Lazio risale a fine settembre, nel derby con la Roma. Colpisce soprattutto la solidità degli uomini di Maurizio Sarri, che tengono la porta inviolata da ben quattro partite di fila.

Continuano le rotazioni nell’Inter: tornano titolari Calhanoglu, Akanji e Bastoni, mentre in attacco è duello tra Bonny ed il rientrante Thuram su chi affiancherà Lautaro. L’infermeria rimane invece affollatissima in casa Lazio: in difesa, al posto di Romagnoli, toccherà a Provstgaard.

Come vedere Inter-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Lazio, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai. La vittoria dell’Inter è quotata invece a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

La Lazio è in crescita e, con ogni probabilità, riuscirà a creare qualche grattacapo ad una Inter che è arrivata alla sosta con un po’ di fiatone per via dei numerosi impegni ravvicinati. Nerazzurri favoriti – non hanno mai perso nelle ultime sei partite giocate a San Siro contro i capitolini – ma i biancocelesti non si arrenderanno facilmente: da tenere sott’occhio la quota relativo al segno “gol”.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1