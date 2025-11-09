Pronostico Celta Vigo-Barcellona: anche stavolta niente clean sheet

Celta Vigo-Barcellona è una partita valida per la dodicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Cinque vittorie di fila ed una striscia di risultati utili sempre più lunga: basti pensare che l’ultima sconfitta risale ad un mese e mezzo fa. Il Celta Vigo sta vivendo delle settimane da sogno. In Europa League, giovedì scorso, i galiziani hanno strapazzato 3-0 la Dinamo Zagabria rimanendo nelle zone alte della maxiclassifica (quarto posto a quota 9 punti); in campionato, invece, la squadra di Claudio Giraldez ha compiuto un bel balzo grazie ai successi in trasferta contro Osasuna e Levante, che hanno permesso al Celta di risalire la china allontanandosi dalla zona rossa. In questo modo l’avvio incerto – prima vittoria in Liga arrivata ad ottobre – è stato definitivamente archiviato.

Celta che potrà dunque affrontare la sfida, quasi impossibile sulla carta, con il Barcellona con più tranquillità. I blaugrana, alle prese con le solite numerose assenze, stanno provando a rincorrere un Real Madrid che di fermarsi non vuole proprio saperne. Con i Blancos a +5, gli uomini di Hansi Flick hanno subito voltato pagina dopo la sconfitta nel primo Clasico stagionale: nello scorso weekend il Barça si è imposto 3-1 sul neopromosso Elche ma non è mancata qualche ombra. Deludente, invece, il pirotecnico pareggio in Champions League con il Club Brugge (3-3). I belgi hanno messo a più riprese in difficoltà un Barcellona che sta palesando i soliti problemi in fase di non possesso palla. Per rintracciare l’ultimo clean sheet dei campioni di Spagna in carica bisogna tornare a settembre (3-0 al Getafe). Flick si può consolare con le ottime prestazioni di Yamal, tornato a brillare dopo le assenze per via della pubalgia. In Galizia il tecnico tedesco deve fare ancora a meno dei vari Gavi, Raphinha, Pedri e ter Stegen. Panchina per il convalescente Lewandowski.

Come vedere Celta Vigo-Barcellona in diretta tv e streaming

Celta Vigo-Barcellona, valida per la dodicesima giornata della Liga, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai.

Il pronostico

La difesa ballerina del Barcellona ci spinge a considerare l’opzione “over 2.5”, ormai una costante nelle partite dei blaugrana. Il Celta Vigo, in gran fiducia, dovrebbe riuscire a perforare la retroguardia catalana almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Barcellona

CELTA VIGO (3-4-2-1): Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Sotelo, Moriba, Carreira; Jutglà, Bryan Zaragoza; Borja Iglesias.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Casadó, de Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; Ferran Torres.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2