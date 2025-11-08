Pronostico Nottingham Forest-Leeds: segnali di vittoria

Nottingham-Leeds è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una sola vittoria in campionato fino al momento per il Nottingham, quella alla prima giornata contro il Brentford, poi una serie di sconfitte e di pareggi che come sappiamo hanno portato anche all’esonero di Postecoglou. In panchina adesso c’è Dyche, che aveva anche iniziato bene con una vittoria contro il Porto in Europa League. E, in generale, il cammino è sicuramente migliorato per i padroni di casa.

Adesso la situazione è leggermente cambiata perché il nuovo tecnico in quattro partite sulla panchina ha piazzato tre risultati utili di fila e adesso ha una grossa occasione, contro il neopromosso Leeds, di conquistare quella che sarebbe la seconda vittoria in campionato. Dei segnali positivi ci sono stati: prima il pareggio contro il Manchester United poi quello in coppa contro lo Sturm: insomma, ci sono dei segnali di vittoria.

Un solo risultato positivo nelle ultime quattro invece per il Leeds, una squadra che non riesce a tenere la marcia giusta in questo campionato ed è per questo che rischia grosso ogni anno che si ritrova in Premier League. Niente da fare, dopo i fasti di un tempo, questo club lotta sempre in quelle zone di classifica davvero pericolose. E per il Nottingham, questa, è un’occasione troppo importante per non essere sfruttata.

Come vedere Nottingham-Leeds in diretta tv e in streaming

La sfida Nottingham-Leeds è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Seconda vittoria in campionato per il Nottingham e seconda vittoria in panchina per Dyche che sogna davvero il colpo grosso. Un’affermazione prima della sosta farebbe lavorare la squadra nelle prossime due settimane senza grosse pressioni e darebbe speranza per il futuro.

Le probabili formazioni di Nottingham-Leeds

NOTTINGHAM (4-2-3-1): Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Yates, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Dominguez; Jesus.

LEEDS (4-3-3): Perri; Bogle, Rodon, Bijol, Gudmundsson; Longstaff, Ampadu, Stach; James, Nmecha, Okafor.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0