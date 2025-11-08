Pronostico Brentford-Newcastle: è l’ora del sorpasso

Brentford-Newcastle è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Se in Champions League il cammino fino a questo momento è stato ottimo, con delle vittorie importanti e con una classifica molto molto interessante, in Premier League il Newcastle di Howe sta faticando parecchio a mantenere un ritmo decente. E se non ci sarà un cambio di passo sarà complicato rivedere i bianconeri anche il prossimo anno nella massima competizione europea.

Sulla spinta, comunque, di quello che Tonali e compagni hanno fatto vedere nel corso della settimana nella massima competizione europea, crediamo che sul campo del Brentford possa arrivare una vittoria che spazzi via tutti i dubbi che ci sono stati nel corso degli ultimi mesi. Anche perché, c’è da dire, nel corso delle ultime cinque uscite di campionato gli ospiti hanno comunque piazzato la bellezza di quattro vittorie – e una sconfitta contro un West Ham che in casa le sta vincendo tutte – quindi sì, il momento di forma del Newcastle è sicuramente uno di quelli importanti. E si sa, inoltre, che andare alla sosta con una vittoria potrebbe significare davvero tanto.

Detto questo, anche gli ultimi scontri diretti tra queste due formazioni sono quasi tutti appannaggio della formazione di Howe: nelle ultime dieci sfide sono arrivate la bellezza di otto vittorie. Quindi è quasi un’abitudine l’affermazione bianconera. Che ci dovrebbe essere anche nel pomeriggio di domenica.

Come vedere Brentford-Newcastle in diretta tv e in streaming

La sfida Brentford-Newcastle è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Newcastle è quotata 2.45 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.60 su GoldBet e Lottomatica e 1.60 su Snai.

Il pronostico

Crediamo che sia arrivato l’ora del sorpasso per il Newcastle, una partita che la squadra di Howe dovrebbe vincere così come successo in molti scontri diretti tra queste due formazioni. Il momento è ottimo per piazzare tre punti che si potrebbero rivelare decisivi per il futuro.

Le probabili formazioni di Brentford-Newcastle

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Collins, vam de Berg, Ajer; Yarmolyukh, Henderson; Outtara, Damsgaard, Schade; Thiago.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2