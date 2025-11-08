Pronostici Parma-Milan: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Parma-Milan, il pronostico sul marcatore, i possibili tiratori e gli ammoniti del match: ecco tutte le dritte

Nel Milan arrampicatosi in vetta alla classifica dopo l’esordio choc contro la Cremonese, Nkunku è al momento una delle note più negative. Nonostante le diverse chances a lui concesse da Massimiliano Allegri, il francese non è riuscito ad incidere nel modo in cui tutto il popolo rossonero si sarebbe auspicato.

Contro il Parma, anche alla luce della solita emergenza con cui il tecnico livornese è costretto a convivere, l’ex Chelsea avrà un’altra grande possibilità. In un reparto che si ritrova incredibilmente subordinato alle folate e ai guizzi di Rafa Leao, Nkunku potrebbe finalmente trovare lo spazio sufficiente e ritagliarsi l’occasione giusta per iscrivere il suo nome nel tabellino marcatori.

Non un’opzione immediata – sia chiaro – ma da prendere comunque in grande considerazione. Sicuramente movimentato è poi il mosaico che riguarda i possibili tiratori. Un nome come Saelemaekers, reduce dall’ottima prestazione fornita contro la Roma e con un bagaglio di 13 tiri complessivi (di cui quattro nello specchio) spendibile, non può non essere preso in considerazione.

Parma-Milan, il pronostico sui tiratori e gli ammoniti

Salvo clamorosi colpi di scena, saranno comunque gli ospiti a fare la partita cercando l’imbucata vincente per far saltare il banco. Un nome da cerchiare in rosso è ad esempio quello di Fofana che, nonostante un diffuso difetto di mira, si è comunque reso protagonista di ben 19 tiri indirizzandone 7 nello specchio.

Sull’altro versante, un passaggio più o meno obbligato porta direttamente a Pellegrino, bomber del Parma e autorevole punto di riferimento dello scacchiere ducale che non può fare a meno della fisicità del suo centravanti. Per quanto concerne i possibili ammoniti, infine, fari puntati soprattutto su due nomi: da una parte Delprato (che ha già due ammonizioni sul groppone), dall’altra De Winter (non sempre preciso e puntuale nelle sue chiusure).

Nkunku marcatore plus; Fofana, Saelemaekers e Pellegrino over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 9,50 su Goldbet.

Delprato e De Winter ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 13,69 su Goldbet.