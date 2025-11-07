Pronostico Pisa-Cremonese: in Toscana si segna con il contagocce

Pisa-Cremonese è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’undicesima giornata di Serie A si apre con una sfida tra neopromosse, anche se a giudicare dalla posizione di classifica della Cremonese non si direbbe. I grigiorossi sabato scorso si sono arresi 2-1 alla prima Juventus targata Spalletti incassando la prima sconfitta stagionale allo “Zini” – il gol di Vardy nel finale non è bastato per riacciuffare la Vecchia Signora – ma in questi primi due mesi e mezzo di campionato i lombardi non possono rimproverarsi nulla.

La squadra di Davide Nicola, contro ogni pronostico, è decima in classifica, decisamente più vicina all’Europa che alla zona retrocessione.

Pisa ancora a secco di vittorie

La stagione è ancora lunga ed un rilassamento troppo prolungato potrebbe essere deleterio ma la sensazione è che la Cremonese sia già a metà dell’opera: 14 punti dopo dieci giornate rappresentano un bottino straordinario per un club che proviene dalla B e che ha come obiettivo primario la salvezza. Il Pisa, invece, di punti ne ha solamente sei – è quartultimo a pari punti con il Genoa – ma ad Alberto Gilardino, tecnico nerazzurro, non mancano gli elementi per poter vedere il bicchiere mezzo pieno. I toscani, tuttavia, continuano a mancare l’appuntamento con i tre punti (unici a non aver ancora vinto insieme a Verona e Fiorentina), sebbene abbiano a più riprese sfiorato la prima vittoria, anche contro avversari del calibro del Milan (2-2 a San Siro). Affrontare il Pisa non è affatto semplice: i nerazzurri hanno evitato la sconfitta cinque volte nelle ultime sei giornate, arrendendosi solamente al Bologna. Nello scorso fine settimana si sono fatti rimontare due gol dal Torino (2-2), dilapidando un doppio vantaggio. L’ennesima occasione non sfruttata.

Gilardino contro la Cremonese dovrebbe affidarsi a Meister in attacco: favorito su Tramoni e Moreo, toccherà a lui affiancare Nzola. Infermeria ancora piena invece in casa Cremonese. A Pisa difficilmente Nicola recupererà qualche infortunato: ancora out Collocolo, Pezzella, Moumbagna, Grassi, Zerbin e Sanabria.

Come vedere Pisa-Cremonese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Pisa e Cremonese è in programma venerdì alle 20:45 all’Arena Garibaldi di Pisa e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Pisa-Cremonese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

In B, nella scorsa stagione, il Pisa ebbe la meglio sia all’andata che al ritorno: 3-1 a Cremona e 2-1 all’Arena Garibaldi. Da allora, però, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. E la squadra di Nicola ha dimostrato di essere più attrezzata rispetto ai toscani: il fatto che abbia perso solo contro Inter e Juventus ne è la prova. La Cremonese dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in una gara che si preannuncia molto tattica e per questo poco spettacolare. Non è un caso che gli ultimi 3 match giocati all’Arena Garibaldi siano terminati 0-0.

Le probabili formazioni di Pisa-Cremonese

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Hojholt, Akinsanmiro, Leris; Meister, Nzola.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1