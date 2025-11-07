Pronostico Monaco-Lens: mettono la freccia

Monaco-Lens è una partita della dodicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Se in campionato, nell’ultimo turno giocato, il Monaco ci ha rimesso le penne, in Champions League la vittoria in trasferta dei monegaschi ha ridato entusiasmo ad una squadra che in questo momento sogna anche il sorpasso in classifica.

E ha un’arma importante, il Monaco: il fatto di essere il secondo miglior attacco del campionato è un fattore che in questa partita contro il Lens (una vittoria e un pareggio nelle ultime due) deve fare la differenza. Lì davanti, infatti, i monegaschi hanno dei giocatori importanti e di livello, gente che riesce a trasformare in oro quasi ogni pallone. Gente, in poche parole, in grado di fare davvero la differenza. Non sarà comunque per niente semplice avere la meglio in questa partita, anche perché il Lens, in quello che è stato l’ultimo scontro diretto – parliamo del maggio dello scorso anno – ha vinto quattro a zero. Una vera e propria legnata che è rimasta in gola al Monaco che ha quindi un altro obiettivo da prendere. Una rivincita.

Oltre all’attacco potrebbe essere decisivo anche il fattore campo, visto che le ultime partite che il Monaco ha vinto contro il Lens sono arrivate in casa. In trasferta, invece, il Lens nelle ultime sette partite giocate contro il Monaco ha preso solamente un pareggio. Evidentemente c’è qualcosa che non va.

Come vedere Monaco-Lens in diretta tv e in streaming