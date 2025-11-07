Pronostico Borussia Monchengladbach-Colonia: finisce sempre così

Borussia Monchengladbach-Colonia è una partita della decima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Colonia si trova lì, nelle zone che contano della classifica, a pochi punti dalla zona Europa. Il ‘Gladbach, invece, da un po’ di anni a questa parte non riesce in nessun modo a dare una sterzata alla propria posizione di classifica. Sempre a navigare nei bassifondi, dove si fa tanta fatica, poi, a venirne fuori.

Ma c’è un dato clamoroso che ci indica davvero come potrebbe finire questa partita. Lo sappiamo tutti, quello tedesco è un campionato dove si segna sempre tanto, ma negli ultimi nove confronti che ci sono stati tra queste due formazioni, in ben 8 occasioni la partita ha regalato almeno tre reti complessive. Sì, sono i numeri che di solito ci aiutano a spingerci dentro un pronostico, e in questo caso, davvero, non si può non tenere in considerazione un fatto del genere. Parliamo di un match che regalerà come sempre grandissime emozioni.

Anche perché, nonostante la non ottimale posizione di classifica, i padroni di casa nel corso degli anni non hanno mai cambiato quel loro atteggiamento tattico, fatto di una squadra sempre votata all’attacco, che pensa a vincere più che a difendersi per fare punti. Ovvio, questo non aiuta sempre e anche i tifosi forse sperano nei punti più che nello spettacolo, ma quando una squadra ha nel Dna una cosa del genere poi è difficile, sempre, far cambiare del tutto il proprio atteggiamento.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Colonia in diretta tv e streaming

Borussia Monchengladbach-Colonia è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno OVER 2,5 è quotato a 1.60 su Lottomatica e 1.55 su Snai. La vittoria del Colonia, invece, ha un valore di 3.15 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

La certezza è che il match finirà con almeno tre reti complessive. Poi, vista la classifica, è evidente che il Colonia abbia maggiori possibilità di portarsi a casa il risultato. Ma il colpo esterno rimane complicato, meglio andare sul sicuro, come i numeri ci dicono.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Colonia

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-4-2-1): Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Engheldart, Ullrich; Honorat, Neuhaus; Tabakovic;

COLONIA (3-4-2-1): Schwabe; Schmied, Martel, Ozkacar; Kaminski, Johannesson, Huseinbasic, Lund; Kainz, Maina; Ache.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3