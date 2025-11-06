Pronostico Werder Brema-Wolfsburg: colpaccio da Europa

Werder Brema-Wolfsburg è una partita della decima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La decima giornata della Bundesliga si apre venerdì sera con l’anticipo tra Werder e Wolfsburg. E c’è assoluto profumo di colpaccio che vorrebbe dire avvicinarsi sensibilmente alla zona Europa.

Vengono da 4 risultati utili di fila i padroni di casa che, nel corso dell’ultimo mese, hanno perso solamente contro il Bayern Monaco che fino al momento le ha vinte tutte in stagione. Quindi una sconfitta che sì entra nelle statistiche ma che in generale non si può nemmeno considerare. E di questi risultati utili (due vittorie e due pareggi) le affermazioni sono arrivate nei match giocati in casa. Potrebbe evidentemente essere un segnale, ma c’è da dire che il Wolfsburg, quando gioca lontano dal proprio pubblico, fa decisamente meglio di quello che riesce a fare tra le mura amiche: nelle ultime cinque gare giocate in trasferta infatti sono arrivate tre vittorie – e due sconfitte – quindi un poco di rischio sicuramente c’è.

O ci sarebbe, per meglio dire, qualora gli ospiti attraversassero in generale un ottimo momento di forma. Invece non è così: quattro sconfitte nelle ultime cinque e una sola vittoria, sul campo dell’Amburgo. Inoltre, in tre delle ultime cinque gare il Wolfsburg non è nemmeno riuscito a trovare la via della rete. Stavolta non dovrebbe essere così, ma non arriverà nemmeno in questo caso un risultato positivo.

Come vedere Werder Brema-Wolfsburg in diretta tv e streaming

Werder Brema-Wolfsburg è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il segno GOL è quotato a 1.45 su Lottomatica e 1.45 su Snai. La vittoria del Werder Brema, invece, ha un valore di 2.15 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

La quota del GOL è leggermente in calo rispetto a quando questo match è stato inserito nei palinsesti, quindi da tenere in considerazione. Così come è da tenere in considerazione la vittoria del Werder: affermazione con profumo d’Europa.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Wolfsburg

WERDER BREMA (4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Pieper, Coulibaly, Friedl; Stage, Lynen; Grull, Schmid, Mbangula; Boniface.

WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Zehnter; Arnold, Vinicius; Daghim, Eriksen, Wimmer; Amoura

POSSIBILE RISULTATO: 3-1