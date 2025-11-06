Pronostico Viktoria Plzen-Fenerbahçe: questo segno è assicurato

Viktoria Plzen-Fenerbahce è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sette punti in tre partite con sei gol fatti e due subiti. Il Plzen è una squadra che oggettivamente ha iniziato bene questa sua campagna europea anche ben oltre quelle che erano le aspettative. Una formazione che non ha nessuna intenzione nemmeno di fermare il proprio momento positivo, visto che si presenta a questo match forte di una serie di cinque vittorie di fila, sei nelle ultime sette.

Ma il momento positivo lo sta attraversando anche il Fenerbahce, che si appresta a giocare questo match dopo un filotto di quattro affermazione di fila, sei nelle ultime sette anche in questo caso, e che sembra aver trovato la quadratura giusta, trascinata da giocatori importanti soprattutto nel reparto offensivo.

Il segno del quale vi parliamo nel titolo di questa analisi è sicuramente quello che vede entrambe le formazioni a segno nel corso del match. Come potete immaginare, ovviamente, vedendo i numeri di queste squadre, solamente in una occasione – e parliamo dei turchi – sia Plzen che Fenerbahce non hanno esultato. L’unico pareggio che i gialloneri ospiti hanno fatto nel corso dell’ultimo mese e mezzo infatti è arrivato per zero a zero. Per il resto parliamo di due formazioni che davanti stanno riuscendo a fare quello che provano in allenamento. La sensazione è che ci riusciranno anche nella gara di giovedì sera.