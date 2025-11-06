Pronostico Viktoria Plzen-Fenerbahçe: questo segno è assicurato

Viktoria Plzen-Fenerbahce è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Sette punti in tre partite con sei gol fatti e due subiti. Il Plzen è una squadra che oggettivamente ha iniziato bene questa sua campagna europea anche ben oltre quelle che erano le aspettative. Una formazione che non ha nessuna intenzione nemmeno di fermare il proprio momento positivo, visto che si presenta a questo match forte di una serie di cinque vittorie di fila, sei nelle ultime sette.
Ma il momento positivo lo sta attraversando anche il Fenerbahce, che si appresta a giocare questo match dopo un filotto di quattro affermazione di fila, sei nelle ultime sette anche in questo caso, e che sembra aver trovato la quadratura giusta, trascinata da giocatori importanti soprattutto nel reparto offensivo.
Il segno del quale vi parliamo nel titolo di questa analisi è sicuramente quello che vede entrambe le formazioni a segno nel corso del match. Come potete immaginare, ovviamente, vedendo i numeri di queste squadre, solamente in una occasione – e parliamo dei turchi – sia Plzen che Fenerbahce non hanno esultato. L’unico pareggio che i gialloneri ospiti hanno fatto nel corso dell’ultimo mese e mezzo infatti è arrivato per zero a zero. Per il resto parliamo di due formazioni che davanti stanno riuscendo a fare quello che provano in allenamento. La sensazione è che ci riusciranno anche nella gara di giovedì sera.
Come vedere Viktoria Plzen-Fenerbahce in diretta tv e in streaming
La sfida Viktoria Plzen-Fenerbahce è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.55 su Goldbet e Lottomatica e 3.50 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Una sfida come detto prima da almeno un gol per squadra con una, inoltre, anche abbastanza alta che deve per forza essere presa in considerazione. I numeri ci rimandano indietro questa scelta che deve essere assicurata. E poi la X finale, per far continuare il momento positivo, è la cosa più logica che potrebbe venire fuori.
Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Fenerbahce
VKTORIA PLZEN (4-3-1-2): Jedlicka; Paluska, Jemelka, Dweh, Spacil; Souare, Cerv, Memic; Ladra; Durosinmi, Adu.
FENERBAHCE (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mercan; Alvarez, Yuksek; Nene, Asensio, Akturkoglu; En-Nesyri.