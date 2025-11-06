Pronostico Stoccarda-Feyenoord: sarà l’ottava volta nella storia

Stoccarda-Feyenoord è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Al momento sia Stoccarda che Feyenoord sarebbero clamorosamente fuori anche dai playoff di Europa League. Due squadre che per quello che è il loro valore, invece, e vedendo tutte le altre che sono impegnate in questa manifestazione, dovrebbero essere in alto in classifica.
Ma quando si comincia male, si sa, poi è complicato risalire perché subentrano diversi fattori che vanno oltre a quelle che sono le normali qualità tecniche. Ma questi due club, nonostante non stiano attraversano almeno in Europa il proprio momento migliore, non hanno nessuna intenzione di cambiare quello che è il loro atteggiamento tattico. Si continuerà a cercare in tutti i modi la vittoria.
Sono otto in totale gli scontri diretti nella storia. E, in sette occasioni, è venuta fuori una gara con almeno tre reti complessive. Un segnale anche questo che la storia è sempre identica: il coraggio di certo non manca per cercare di azzannare tutte le partite che vengono giocate. E anche in questo caso crediamo che possa essere così. Anche perché guardando le ultime cinque partite del Feyenoord almeno tre gol ci sono stati sempre mentre sempre nello stesso arco di tempo, in casa Stoccarda, in tre occasioni il match ha regalato un Over. La cosa si potrebbe senza dubbio ripetere. E quindi succederà per l’ottava volta nella storia.
Come vedere Stoccarda-Feyenoord in diretta tv e in streaming
La sfida Stoccarda-Feyenoord è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il pareggio è quotato a 4.00 su Goldbet e Lottomatica e 3.90 su Snai. Il segno OVER 2,5 invece, ha un valore di 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
La quota dell’OVER 2,5 è così alta – e le statistiche che vi abbiamo raccontato prima vengono in nostro aiuto – che non si può non tenere in considerazione. Occhio, perché questa a differenza di quelle che sono poi le quote per la vittoria dello Stoccarda, potrebbe essere la partita dall’X quasi inaspettato. Ma almeno tre gol sono quasi assicurati.
Le probabili formazioni di Stoccarda-Feyenoord
STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Hendriks, Jeltsch, Jaquez; Mittelstadt, Stiller, Karazor, Andres; Leweling, El Khannouss; Undav.
FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Smal, Watanabe, Ahmedhodzic, Read; Valente, Targhalline, Hwang; Sauer, Ueda, Hadj Moussa.