Pronostico Stoccarda-Feyenoord: sarà l’ottava volta nella storia

Stoccarda-Feyenoord è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Al momento sia Stoccarda che Feyenoord sarebbero clamorosamente fuori anche dai playoff di Europa League. Due squadre che per quello che è il loro valore, invece, e vedendo tutte le altre che sono impegnate in questa manifestazione, dovrebbero essere in alto in classifica.

Ma quando si comincia male, si sa, poi è complicato risalire perché subentrano diversi fattori che vanno oltre a quelle che sono le normali qualità tecniche. Ma questi due club, nonostante non stiano attraversano almeno in Europa il proprio momento migliore, non hanno nessuna intenzione di cambiare quello che è il loro atteggiamento tattico. Si continuerà a cercare in tutti i modi la vittoria.

Sono otto in totale gli scontri diretti nella storia. E, in sette occasioni, è venuta fuori una gara con almeno tre reti complessive. Un segnale anche questo che la storia è sempre identica: il coraggio di certo non manca per cercare di azzannare tutte le partite che vengono giocate. E anche in questo caso crediamo che possa essere così. Anche perché guardando le ultime cinque partite del Feyenoord almeno tre gol ci sono stati sempre mentre sempre nello stesso arco di tempo, in casa Stoccarda, in tre occasioni il match ha regalato un Over. La cosa si potrebbe senza dubbio ripetere. E quindi succederà per l’ottava volta nella storia.