Pronostico PAOK-Young Boys: lo stato di forma ci dice il finale

PAOK-Young Boys è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Sei vittorie di fila tra le quali anche quella in trasferta in Europa League (4-3) sul campo del Lille. Il PAOK è forse la squadra più in forma tra tutte quelle che affrontano l’Europa League. E la possibilità di centrare la seconda affermazione in questa manifestazione è abbastanza alta, soprattutto andando ad analizzare quello che è il momento della formazione ospite.
Sì, è vero che lo Young Boys arriva a questo match forte di due pareggi – preceduti da due vittorie – ma nelle ultime cinque partite gli ospiti hanno subito la bellezza di dieci reti a controprova che dietro si balla e pure tanto. E siccome il PAOK, in questo momento, davanti riesce quasi sempre a trovare la giocata giusta, quella decisiva, allora ci pare di non esagerare dicendo che ci sia una squadra ampiamente favorita in questo match.
Non esistono incroci tra queste due formazioni nella storia. Non esistono dei precedenti che ci possono anche indirizzare in un certo senso. Ma quello che sappiamo e lo sanno tutti è che quella del PAOK, tra le altre cose, è anche una delle tifoserie più calde in Grecia e se vogliamo dirlo anche in Europa. Un fattore, questo, come lo è in tutti i campi, soprattutto se di fronte hai pure una squadra che non è abituata almeno in Patria a giocare in ambienti molti ostili.
Come vedere PAOK-Young Boys in diretta tv e in streaming
La sfida PAOK-Young Boys è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
La vittoria del PAOK è quotata 1.67 su Goldbet e Lottomatica e 1.65 su Snai. Il segno OVER 2,5 invece, ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.
Il pronostico
Per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima è evidente che crediamo che questa partita la possa vincere anche in maniera abbastanza serena il PAOK. Una sfida che, inoltre, dovrebbe pure regalare almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di PAOK-Young Boys
PAOK (4-2-3-1): Tsiftsis; Baba, Michailidis, Vogliacco, Kenny; Meite, Ozdoev; Zivkovic, Konstantelias, Despodov; Chalov.
YOUNG BOYS (4-4-2): Keller; Hadjam, Benito, Zoukrou, Andrews; Monteiro, Fernandes, Raveloson, Males; Gigovic, Bedia.