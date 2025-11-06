Pronostico Marsiglia-Brest: delusione subito alle spalle

Marsiglia-Brest è una partita della dodicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha un compito importante in questo match di sabato pomeriggio: mettersi immediatamente alle spalle la sconfitta in Champions League contro l’Atalanta arrivata tra un mare di polemiche. Sì, quella rabbia che c’è stata e che ci sarà in queste ore deve essere trasformata in qualcosa di diverso.

Anche perché in campionato la classifica dice che la formazione dell’allenatore italiano è seconda, e ha buone possibilità almeno per una notte di prendersi il primo posto in classifica superando il Psg. Sì, sarà così quasi sicuramente pure per il fatto che si affronti un Brest in vera crisi di gioco e di risultati. Gli ospiti, con dieci punti in classifica – uno solo sopra quella che sarebbe la zona retrocessione – nelle ultime cinque partite non hanno mai vinto e, inoltre, sono la quarta peggiore difesa del massimo campionato francese. Mentre il Marsiglia, per intenderci, ha il migliore attacco. Insomma, anche questi numeri ci indicano senza dubbio un match indirizzato verso i padroni di casa.

Come vedere Marsiglia-Brest in diretta tv e in streaming