Pronostico Ferencvaros-Ludogorets: non ci sarà nessuna rivincita

Ferencvaros-Ludogorets è una partita della quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il bottino del Ferencvaros dopo tre giornate è di due vittorie e un pareggio. Non poteva sperare di meglio l’ex nazionale irlandese Robbie Kean – protagonista pure di una dimenticabile esperienza all’Inter – dallo scorso gennaio allenatore del club magiaro. Dopo il pareggio all’esordio con il Viktoria Plzen (1-1), gli ungheresi hanno fatto la voce grossa in trasferta, battendo prima il Genk (0-1) e poi il Salisburgo (2-3). Risultati che, per ora, consentono ai biancoverdi di stare tra le prime otto della maxi-classifica. Ad oggi sarebbero qualificati agli ottavi di finale senza passare dai playoff.

Curiosamente il Ferencvaros sta facendo meglio in Europa League che in campionato: in Ungheria gli uomini di Kean devono accontentarsi del quarto posto, anche se hanno giocato una gara in meno rispetto alla capolista Debreceni, a +3 sui biancoverdi.

In patria, insomma, qualche passo falso c’è stato. Nello scorso fine settimana il club di Budapest, travolgendo 4-1 l’MTK, è riuscito a cancellare la delusione per la sorprendente sconfitta patita nel turno precedente con lo ZTE. In attesa di rituffarsi nel torneo casalingo, il Ferencvaros va a caccia della prima vittoria interna nella League Phase di Europa League. Alla Groupama Arena arriva il Ludogorets, per quella che è una sorta di rivincita del playoff di Champions League andato in scena in estate ed in cui Nedyalkov e compagni ebbero la peggio.

I bulgari in coppa hanno vinto soltanto una partita, all’esordio con il Malmo (1-2). Sono invece rimasti a mani vuote con Betis (0-2) e con lo Young Boys, che in Svizzera l’ha spuntata al termine di un pirotecnico 3-2. Una sconfitta, quest’ultima, che insieme a quella rimediata in campionato con il CSKA Sofia ha provocato l’esonero del tecnico portoghese Rui Mota, sostituito da Todor Zhivondov. Con il nuovo allenatore il Ludogorets ha fatto registrare una vittoria in coppa nazionale e un pareggio in campionato. Servirà maggiore continuità, tuttavia, per provare a rientrare in corsa per il titolo (il club di Razgrad è a -11 dal Levski capolista).

Come vedere Ferencvaros-Ludogorets in diretta tv e in streaming

La sfida tra Ferencvaros e Ludogorets è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà alla Groupama Arena di Budapest, in Ungheria. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Arena (201) e Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa e Conference League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Troppe le incognite su un Ludogorets che ha da poco cambiato guida tecnica in seguito ad una lunga serie di risultati deludenti, figli soprattutto di una difesa alquanto ballerina. Pur zoppicando tra le mura amiche (solamente due vittorie nelle ultime otto partite giocate davanti ai propri tifosi), il Ferencvaros parte favorito. Del resto, gli ungheresi prevalsero sul Ludogorets anche lo scorso agosto nel turno preliminare di Champions League (0-0 all’andata in Bulgaria e 3-0 a Budapest nel match di ritorno).

Le probabili formazioni di Ferencvaros-Ludogorets

FERENCVAROS (3-5-2): Dibusz; Gartenmann, Raemaekers, Cissé; Makreckis, Zachariassen, Otvos, Kanichowsky, Cadu; Varga, Yusuf.

LUDOGORETS (3-4-1-2): Bonmann; Verdon, Dinis Almeida, Nedyalkov; Ivanov, Duarte, Stanic, Andersson; Kaloc; Tekpetey, Vidal.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0