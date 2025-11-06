Pronostico Elche-Real Sociedad: il tris per il sorpasso

Elche-Real Sociedad è una gara della dodicesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

Si sta evidentemente riprendendo la Real Sociedad dopo un avvio di campionato complicato, molto molto complicato. Sono due le vittorie di fila per la formazione ospite, che vuole continuare la corsa e andarsene alla sosta con una vittoria, che sarebbe la terza di fila.

Un’affermazione vorrebbe dire non solo quello che vi abbiamo appena raccontato, ma soprattutto vorrebbe dire superare in classifica i padroni di casa dell’Elche che, a differenza di quanto stanno facendo i baschi, vivono un momento opposto. Dopo un inizio assai importante, con una serie di risultati utili anche molto affascinanti, non si vince dalla fine del mese di settembre e nelle ultime quattro partite è arrivato solamente un punto. Senza parlare di una squadra in crisi – anche se oggettivamente lo potrebbe essere – possiamo dire che si stanno mettendo a posto i valori del campionato spagnolo. L’Elbche, infatti, è una squadra che non pensa a sogni di gloria, ma pensa solo ad una salvezza tranquilla.

Il momento, quindi – ma anche la qualità delle rose che scenderanno in campo – ci impone di parlare di una gara sicuramente aperta a qualsiasi risultato, e infatti entrambe dovrebbero trovare la via della rete, ma ci impone di dire che il colpo esterno sia assolutamente alla portata della Real Sociedad.

Come vedere Elche-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Elche-Real Sociedad, gara valida per la dodicesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 2.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Sarà un match da almeno tre reti complessivo questo. E quindi da almeno un gol per squadra. Con la netta sensazione (ma non solo la sensazione) che la Real Sociedad possa riuscire nel colpaccio esterno.

Le probabili formazioni di Elche-Real Sociedad

ELCHE (3-5-2): Pena; Affengruber, Bigas, Petrot; Valera, Febas, Aguado, Neto, Nunez; Mir, Andre Silva.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Guedes, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2