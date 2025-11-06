Pronostici Conference League 6 novembre ore 21:00: una combo da provare

Conference League, il match da attenzionare è quello tra Crystal Palace e AZ Alkmaar, entrambi a quota tre punti dopo le prime due giornate.

Le coppe europee, si sa, di energie ne tolgono parecchie. E questo può rappresentare un problema anche per quelle squadre che non sono abituate a giocare tre volte a settimana e ad un calendario così fitto. Se ne è accorto il Crystal Palace, sgambettato a sorpresa nell’ultima giornata dai ciprioti dell’AEK Larnaca, capaci addirittura di fare il colpaccio a Londra (0-1). Una doccia fredda per le Eagles di Oliver Glasner, al momento favoriti numero uno per la vittoria della coppa (sì, ci sarebbe pure la Fiorentina ma, alla luce della situazione complicata in casa Viola, i bookmaker, a giudicare dalle quote, danno l’impressione di aver virato sugli inglesi).

Dallo scivolone con l’AEK, il Palace ha disputato tre partite: sconfitta con l’Arsenal e due vittorie di fila (contro il Liverpool in League Cup e contro il Brentford in campionato).

Prima del sentito match con il Brighton – si tratta del vero derby per i tifosi delle Eagles – la squadra di Glasner dovrà vedersela con l’AZ Alkmaar, a quota 3 punti in classifica proprio come i londinesi. Il club olandese, ironia della sorte, è stata un’altra vittima dell’AEK Larnaca: nella gara d’esordio i ciprioti impartirono una lezione severissima (4-0) agli uomini di Maarten Martens, attualmente terzi in Eredivisie dietro a Feyenoord e PSV. A Selhurst Park sembrano esserci i presupposti per assistere ad una gara divertente e movimentata: per i bookie il Palace è nettamente favorito ma abbiamo già visto che in questa competizione non sempre tutto fila liscio, anche per le squadre sulla carta più forti. I segni “gol” e “over”, insomma, offrono maggiori garanzie.

Le previsioni sulle altre partite

Gli svizzeri del Losanna sono a punteggio pieno dopo aver approfittato del calendario favorevole: due vittorie su due ma contro gli islandesi del Breidablik e i maltesi dell’Hamrun Spartans.

Nella terza giornata gli elvetici affronteranno una squadra di livello leggermente superiore come l’Omonia: per i ciprioti un solo punto (sconfitta casalinga con il Mainz e pari nella trasferta con il Drita). Il Losanna però sembra avere le carte in regola per ottenere quantomeno un risultato positivo davanti al proprio pubblico.

I croati del Rijeka, invece, dovranno fare attenzione al Lincoln Red Imps, club di Gibilterra che si sta togliendo non poche soddisfazioni, come ad esempio la clamorosa vittoria per 2-1 con il più quotato Lech Poznan nell’ultimo turno: la vittoria dovrebbe arrivare ma non è da escludere che i gibilterrini anche stavolta riescano a farsi valere. A proposito del Lech Poznan, la squadra polacca in questa giornata farà visita al Rayo Vallecano, che due settimane fa non è andato al di là di un pari in Svezia contro l’Hacken (2-2): a Madrid i gol non dovrebbero mancare. Incontro da almeno una rete per parte anche quello tra Hacken e Strasburgo.

Conference League: possibili vincenti

Losanna o pareggio (in Losanna-Omonia Nicosia)

Rijeka (in Lincoln Red Imps-Rijeka)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Crystal Palace-AZ Alkmaar

Rayo Vallecano-Lech Poznan

Conference League: le partite da almeno un gol per squadra

Hacken-Strasburgo

Lincoln Red Imps-Rijeka

Comparazione quote

La vittoria del Rijeka è quotata a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Crystal Palace-AZ Alkmaar è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

