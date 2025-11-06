Pronostici Conference League 6 novembre ore 18:45: successo esterno ad alta quota

Conference League, i ciprioti dell’AEK Larnaca a sorpresa fanno parte del gruppo di squadre ancora a punteggio pieno: terza vittoria nel mirino.
I ciprioti dell’AEK Larnaca hanno lasciato tutti a bocca aperta nell’ultimo turno, andando a vincere a Londra in casa del Crystal Palace, attualmente la favorita numero uno per la vittoria della Conference League. Dopo aver travolto 4-0 il più quotato AZ Alkmaar all’esordio, i gialloverdi si sono presi pure lo scalpo delle Eagles, centrando un successo che probabilmente resterà nella storia del club: a Selhurst Park l’ha decisa un gol di Bajic (0-1) in un match in cui l’AEK ha saputo difendersi egregiamente ed approfittare dei varchi lasciati dal Palace.
La squadra allenata dallo spagnolo Imanol Idiakez è tra quelle a punteggio pieno insieme a Fiorentina, Celje, Losanna, Mainz e Samsunspor ed in questa giornata ha l’occasione di salire a quota 9 punti in una sorta di testa-coda con il disastroso Aberdeen. Nessuno ha fatto peggio degli scozzesi, sconfitti due volte su due (Shakhtar Donetsk e AEK Atene) e con la retroguardia in assoluto più perforata (ben 9 gol incassati): alla luce di tale rendimento, viene difficile ipotizzare un risultato positivo dei britannici a Cipro. Vittoria alla portata anche per l’altro AEK, quello di Atene: i greci, reduci da due successi di fila tra coppa nazionale e campionato, vogliono bissare il roboante 6-0 all’Aberdeen e continuare a scalare una classifica su cui pesa la sconfitta all’esordio in casa del Celje. Gli irlandesi dello Shamrock Rovers, ancora inchiodati a zero punti, sembrano spacciati nella capitale ellenica in una gara da almeno tre reti complessive.
Le previsioni sulle altre partite
Deve cambiare urgentemente registro lo Slovan Bratislava, a sorpresa ancora a secco di vittorie. Gli slovacchi vanno a caccia di punti in Finlandia contro il KuPS, che si presenta a questa sfida da imbattuto: i finnici, tuttavia, finora hanno affrontato avversari molto modesti come Drita e Breidablik, contro i quali non sono andati al di là di due pareggi. Fiducia allo Slovan ma occhio al segno “gol”: la squadra di Vladimir Weiss non ha mai tenuto la porta inviolata nelle ultime quattro partite.
I turchi del Samsunspor ci stanno prendendo gusto: corsari a Varsavia contro il Legia e travolgenti in casa sulla Dinamo Kiev, annichilita 3-0. Non è utopia il terzo successo contro i non irresistibili maltesi dell’Hamrun Spartans, fermi a quota zero punti. Match potenzialmente interessante, infine, quello tra il Celje – gli sloveni sono a punteggio pieno – ed il Legia: i gol non dovrebbero mancare.
Conference League: possibili vincenti
AEK Larnaca (in AEK Larnaca-Aberdeen)
Slovan Bratislava (in KuPS-Slovan Bratislava)
Le partite da almeno tre gol complessivi
AEK Atene-Shamrock Rovers
Samsunspor-Hamrun Spartans
Conference League: le partite da almeno un gol per squadra
Celje-Legia Varsavia
KuPS-Slovan Bratislava
Comparazione quote
La vittoria dello Slovan Bratislava è quotata a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Celje-Legia Varsavia è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.
