I pronostici di giovedì 6 novembre: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 6 novembre, c’è la quarta giornata della League Phase di Europa League e la terza della Conference League

In Scozia per provare a dare una svolta alla campagna europea contro quella che probabilmente è la peggior versione dei Rangers dell’ultimo decennio. La Roma nel rovente catino di Ibrox, a Glasgow, ha l’obbligo di tornare a fare punti in Europa League dopo due clamorose sconfitte consecutive con Lille e Viktoria Plzen, entrambe maturate all’Olimpico. Il maxi-girone è ancora lungo e c’è sia tempo che modo di recuperare ma la squadra di Gian Piero Gasperini deve darsi una mossa.

I Rangers sembrano aver tratto giovamento dal cambio in panchina (Rohl al posto del disastroso Martin) ma si ritroveranno di fronte una Roma che vuole voltare subito pagina dopo San Siro e che in Europa League deve tornare obbligatoriamente a vincere dopo due sconfitte. Sembrano esserci i presupposti per un colpaccio ad Ibrox – di solito un fortino difficile da espugnare soprattutto in campo continentale – da parte dei giallorossi.

I pronostici sulle altre partite

Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Aston Villa a Birmingham ed il pareggio interno contro l’ostico Friburgo, il Bologna si è sbloccato a Bucarest, conquistando i primi tre punti nella League Phase dell’Europa League e compiendo un significativo balzo nella classifica del maxigirone. Due settimane fa i felsinei l’hanno spuntata in Romania grazie ad una partenza da urlo: dopo dodici minuti la squadra di Vincenzo Italiano era già avanti di due gol (Odgaard e Dallinga).

L’occasione per incrementare il bottino di punti è la sfida con i norvegesi del Brann, avversario alla portata ma da prendere comunque con le pinze se consideriamo che gli scandinavi dopo tre turni hanno due punti in più del Bologna e stazionano a sorpresa tra le prime otto. Nonostante la stanchezza per gli impegni ravvicinati, il Bologna ha tutte le carte in regola per imporsi anche sui norvegesi, meno temibili lontano dai propri tifosi. Prevediamo una gara da almeno tre gol complessivi: il segno “over 2,5” è sempre uscito nelle ultime sei partite del Brann.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Rangers-Roma, Europa League, ore 21:00

Vincenti

ASTON VILLA (in Aston Villa-Maccabi, Europa League, ore 21:00)

(in Aston Villa-Maccabi, ore 21:00) BOLOGNA (in Bologna-Brann, Europa League, ore 21:00)

(in Bologna-Brann, ore 21:00) SHAKHTAR DONETSK (in Shakhtar Donetsk-Breidablik, Conference League, ore 18:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Betis-Lione , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Stoccarda-Feyenoord , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 AEK Atene-Shamrock Rovers, Conference League, ore 18:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Midtjylland-Celtic , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Ferencvaros-Ludogorets , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Mainz-Fiorentina, Conference League, ore 18:45

Comparazione quota totale (gol + over): 19.89 GOLDBET ; 18.91 SNAI; 19.89 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Salisburgo-Go Ahead Eagles, Europa League, ore 18:45