Pronostico Utrecht-Porto: il doppio zero resta tale

Utrecht-Porto è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Zero vittorie e zero gol segnati in questa competizione. In generale nessuna vittoria nelle ultime 14 partite giocate in campo europeo. L’Utrecht è questo al momento, una squadra che non riesce in nessun modo ad alzare il proprio livello di prestazioni.

E il cammino mette di fronte il Porto del tecnico italiano Farioli. Una formazione in forte crescita – se mai ce ne fosse bisogno vista la caratura – una squadra che dopo la sconfitta contro il Nottingham (due calci di rigore contro) ha ripreso il cammino vincendo le ultime due gare nel proprio campionato. Il lavoro dell’italiano è sotto gli occhi di tutti, è evidente. E la forza dei portoghesi non la scopriamo di certo noi adesso.

C’è anche un dato statistico che mette ulteriormente in evidenza quella che è la storia del Porto: mai è successo che questo club perdesse due volte di fila in partite del girone in Europa League. E siccome si arriva appunto da una sconfitta in Inghilterra, il viaggio in terra olandese potrebbe diventare dolce. E terra di conquista per Farioli.