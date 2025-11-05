Pronostico Utrecht-Porto: il doppio zero resta tale

Utrecht-Porto è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Zero vittorie e zero gol segnati in questa competizione. In generale nessuna vittoria nelle ultime 14 partite giocate in campo europeo. L’Utrecht è questo al momento, una squadra che non riesce in nessun modo ad alzare il proprio livello di prestazioni.
E il cammino mette di fronte il Porto del tecnico italiano Farioli. Una formazione in forte crescita – se mai ce ne fosse bisogno vista la caratura – una squadra che dopo la sconfitta contro il Nottingham (due calci di rigore contro) ha ripreso il cammino vincendo le ultime due gare nel proprio campionato. Il lavoro dell’italiano è sotto gli occhi di tutti, è evidente. E la forza dei portoghesi non la scopriamo di certo noi adesso.
C’è anche un dato statistico che mette ulteriormente in evidenza quella che è la storia del Porto: mai è successo che questo club perdesse due volte di fila in partite del girone in Europa League. E siccome si arriva appunto da una sconfitta in Inghilterra, il viaggio in terra olandese potrebbe diventare dolce. E terra di conquista per Farioli.
Il pronostico
Sul fatto che il Porto vincerà questa partita non ci sono dubbi di sorta. E la quota è abbastanza alta per non rischiare altro. Certo, il fatto che l’Utrecht fino al momento non abbia segnato e vada ad affrontare una squadra in forma e che non subisce tantissimo ci fa pendere per il fatto che anche stavolta la casella delle reti – così come quella dei punti – possa rimanere ancorata a zero.
Le probabili formazioni di Utrecht-Porto
UTRECHT (4-3-3): Barkas; Horemans, Didden, Viergever, El Karouani; Engwanda, Zechiel, Bozdogan; Rodriguez, Haller, Blake.
PORTO (4-3-3): D. Costa; A. Costa, Bednarek, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Rosario; Sainz, Aghehowa, Pepe.