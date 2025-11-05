Pronostico Salisburgo-G. A. Eagles: il sorriso al sesto tentativo

Salisburgo-G. A. Eagles è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Cinque sconfitte di fila in Europa per il Salisburgo. Dieci negli ultimi undici incontri. I padroni di casa in quattro occasioni (tenendo presente il primo dato che vi abbiamo dato) hanno perso con un solo gol di scarto. Un “vorrei ma non posso” verrebbe da dire. Qualcosa che stride con quelle che sono le qualità di una squadra comunque importante e che sicuramente avrebbe potuto cominciare assai meglio.

Con gli olandesi, però, ci sono delle buone possibilità di muovere la classifica e perché no, anche vincere una partita dopo tantissimo tempo nonostante gli ospiti vengano da due successi di fila in Europa League entrambi in rimonta. Prove di carattere – pure contro formazioni importanti come l’Aston Villa, ad esempio – anche se in casa, in Eredivisie, la classifica piange. Posizione anonima a metà classifica, con 3 vittorie 4 pareggi e 4 sconfitte come bottino fino al momento. In Europa invece cambia qualcosa, è evidente, ma non sempre si riesce a fare quello che uno ha in mente.

Se subisci sempre per primo gol vuole dire che qualcosa nell’approccio è sbagliata: e di questo ne potrebbe approfittare il Salisburgo che ha un solo risultato a disposizione, ovviamente. E che deve fare di tutto per portare a casa i tre punti. Ci riusciranno i nostri eroi? Crediamo che ci siano davvero delle ottime possibilità che questo avvenga.