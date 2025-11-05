Pronostico Rangers-Roma: colpaccio possibile ad Ibrox

Rangers-Roma è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In Scozia per provare a dare una svolta alla campagna europea contro quella che probabilmente è la peggior versione dei Rangers dell’ultimo decennio. La Roma nel rovente catino di Ibrox, a Glasgow, ha l’obbligo di tornare a fare punti in Europa League dopo due clamorose sconfitte consecutive con Lille e Viktoria Plzen, entrambe maturate all’Olimpico. Il maxi-girone è ancora lungo e c’è sia tempo che modo di recuperare ma la squadra di Gian Piero Gasperini deve darsi una mossa. Nonostante un calendario non impossibile i capitolini finora hanno deluso sul palcoscenico continentale ed il ventitreesimo posto in classifica ne è la conseguenza.

Dopo il successo all’esordio contro il Nizza, la Roma ha tirato il freno a mano perdendo due partite sulla carta alla portata: contro il Lille ha pesato senza dubbio l’assurdo episodio dei tre rigori sbagliati; con i cechi invece i giallorossi non sono riusciti a vincere una gara sostanzialmente dominata ed hanno incassato gol sulle uniche occasioni create dal Plzen. I problemi offensivi sono emersi per l’ennesima volta anche a San Siro domenica scorsa: lo scontro d’alta classifica se l’è aggiudicato il Milan di Max Allegri (1-0), che ha rifilato la terza sconfitta in campionato ad una Roma apparsa nuovamente in difficoltà quando si tratta di concretizzare. Nel finale Dybala ha pure sbagliato il rigore che avrebbe riportato il match in parità e, come se non bastasse, si è anche infortunato calciandolo (il fantasista argentino sarà dunque assente a Glasgow).

Scozzesi ultimi nel maxi-girone

I Rangers, che hanno da poco cambiato allenatore dopo un avvio di stagione molto negativo, sono reduci dal ko per 3-1 nel derby con i rivali cittadini del Celtic in Scottish League Cup, la coppa nazionale.

Un passo indietro rispetto alle ultime uscite di Premiership, dove il club di Glasgow aveva dato timidi segnali di ripresa con le due vittorie di fila con Kilmarnock e Hibernian, fondamentali per risalire la china in classifica (adesso sono quarti a -14 dalla prima). In Europa League, invece, i Rangers sono la squadra che finora ha fatto peggio: zero punti, un gol segnato e sei incassati in tre partite, score che non consente agli uomini di Danny Rohl di schiodarsi dall’ultimo posto.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Gasperini non dovrebbe fare rivoluzioni rispetto a San Siro. Dietro rivedremo all’opera il trio Mancini-N’Dicka-Hermoso, mentre sulle fasce agiranno di nuovo Celik e Wesley. In attacco Dovbyk supportato da Soulé e Pellegrini.