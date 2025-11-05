Pronostico Nizza-Friburgo: si muove la classifica

Nizza-Friburgo è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tre partite tre sconfitte. Tutte per 2-1. Il Nizza non ha iniziato al meglio – eufemismo – la propria campagna europea ma per i francesi, contro un Friburgo comunque in palla, è arrivato il momento di muovere la propria classifica.

Non ci sono alternative se si vuole rimanere in corsa per un posto nei playoff, almeno. Anche se gli ospiti di punti fino ad oggi ne hanno collezionati sette e hanno subito solamente due reti e segnate cinque. Un dislivello importante nei numeri che come al solito ci accompagnano verso questa partita. Ma sotto l’aspetto mentale, dopo l’ultima sconfitta contro il Celta Vigo in questa manifestazione, qualcosa è cambiato tra i padroni di casa.

Che hanno vinto due match importanti in Ligue 1 – contro Rennes e Lilla – e che nello scorso fine settimana hanno perso contro il Psg (1-0) dimostrando comunque di avere, contro la migliore formazione in Patria e probabilmente anche in Europa, quel carattere che serve per tirarsi fuori da una situazione complicata. Questo non vuole dire che arriverà certamente una vittoria, ma ci sono almeno i presupposti per fare i primi punti in questa manifestazione.