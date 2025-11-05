Pronostico Midtjylland-Celtic: si ferma a tre la striscia di vittorie

Midtjylland-Celtic è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tre vittorie in casa in casa su quattro partite giocate in Europa fino al momento (anche un turno preliminare) e tutte le affermazioni sono arrivate senza nemmeno subire una rete. Primo in classifica, ovviamente, il Midtjylland in questo momento, ma il cammino si fermerà giovedì, il motivo ve lo spieghiamo sotto.

Ha dovuto cambiare allenatore il Celtic, affidandosi di nuovo a O’Neil e, da quando è tornato questo allenatore in panchina, lo scossone c’è stato. Non tanto per la vittoria in campionato, tanto per l’emozionante affermazione contro i Rangers nella semifinale di Coppa di Lega. Con questo tecnico, il Celtic, ha conquistato anche la finale di Coppa Uefa più di venti anni fa. Adesso, pensare di rifare quella cosa è impossibile, davvero, però almeno dare alla squadra un senso di appartenenza e qualche risultato positivo allora sì, questo si può fare.

Due soli sono gli scontri diretti tra queste due formazioni e non ci dobbiamo nemmeno allontanare più di tanto. Nella stagione 21-22 i padroni di casa hanno vinto complessivamente 3-2 nel doppio confronto di qualificazione alla Champions League. C’è anche quindi un certo senso e una certa voglia di rivincita negli scozzesi. Che sono pronti a riprendere il cammino anche in Europa.