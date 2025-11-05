Pronostico Mainz-Fiorentina: Viola nel caos dopo l’inevitabile esonero

Mainz-Fiorentina è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Era praticamente inevitabile lo scossone in casa Fiorentina dopo la sconfitta interna con il Lecce (0-1) che ha lasciato la Viola all’ultimo posto della classifica della Serie A. La gara con i salentini, domenica scorsa, rappresentava l’ultima occasione per Stefano Pioli. Solo una vittoria avrebbe potuto “salvare” l’ex tecnico del Milan ma in campo si è rivista la solita Fiorentina, spaesata e senza idee, trafitta dai giallorossi alla prima occasione utile. E la strada dell’esonero (nonostante l’oneroso ingaggio di Pioli) era l’unica percorribile. Notte fonda, dunque, a Firenze: quattro punti in 10 partite, zero vittorie e la paura di una clamorosa retrocessione.

Nel momento in cui scriviamo il futuro della Viola continua ad essere fosco. Sabato scorso, prima del Lecce, si era dimesso il direttore sportivo Daniele Pradè, motivo per cui a scegliere il nuovo allenatore toccherà al direttore tecnico Goretti. La scelta, per ora, è ricaduta su Daniele Galloppa, allenatore della Primavera. Sarà lui a traghettare la Fiorentina nelle prossime due gare con Mainz e Genoa. Poi si vedrà (D’Aversa? Vanoli? Lo stesso Galloppa?). Resta il fatto che la Conference League finora è stata la zona di comfort dei gigliati: due vittorie su due nella fase a girone unico grazie ai successi contro avversari – francamente modesti – come Sigma Olomouc (2-0) e Rapid Vienna (0-3). Stavolta, però, la Fiorentina incrocerà sul proprio cammino un club di Bundesliga, che come la Viola non se la passa affatto bene.

Il Mainz, proprio come i toscani, è ultimo in classifica, a pari punti con l’Heidenheim. Sta patendo oltremodo il doppio impegno la squadra di Bo Henriksen, reduce dall’1-1 con il Werder Brema e a digiuno di vittorie in Bundesliga da fine settembre.

Anche in questo caso, meno male che c’è la Conference: sulla falsariga dei loro prossimi avversari, il Mainz ha ottenuto due vittorie nelle prime due giornate, battendo in entrambe le occasioni con il minimo sforzo Omonia Nicosia (0-1) e Zrinjski Mostar (1-0).