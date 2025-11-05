Pronostico Bologna-Brann, in trasferta fanno meno paura: vittoria e sorpasso

Bologna-Brann è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Aston Villa a Birmingham ed il pareggio interno contro l’ostico Friburgo, il Bologna si è sbloccato a Bucarest, conquistando i primi tre punti nella League Phase dell’Europa League e compiendo un significativo balzo nella classifica del maxigirone. Due settimane fa i felsinei l’hanno spuntata in Romania grazie ad una partenza da urlo: dopo dodici minuti la squadra di Vincenzo Italiano era già avanti di due gol (Odgaard e Dallinga).

Ad inizio ripresa, poi, è arrivato lo squillo dell’FSCB (1-2) ma la vittoria dei rossoblù non è mai stata veramente in discussione. Così il Bologna ha preso l’ascensore ed è salito al diciottesimo posto, a sole due lunghezze da quell’ottava posizione che consentirebbe agli emiliani di qualificarsi direttamente agli ottavi, bypassando gli spareggi e disputando così due partite in meno.

L’occasione per incrementare il bottino di punti è la sfida con i norvegesi del Brann, avversario alla portata ma da prendere comunque con le pinze se consideriamo che gli scandinavi dopo tre turni hanno due punti in più del Bologna e stazionano a sorpresa tra le prime otto. Terzi nel campionato norvegese, l’Eliteserien – tuttavia lontanissimi dalle due squadre che si contenderanno il titolo, Viking e Bodo – gli uomini guidati dal tecnico islandese Freyr Alexandersson hanno vinto entrambi i match casalinghi: 1-0 contro l’Utrecht e 3-0 contro gli scozzesi dei Rangers. In trasferta, invece, si sono arresi – ma non senza combattere – al più quotato Lille (2-1).

Bologna imbattuto da otto partite

Dalla sfida con i Rangers, tuttavia, il Bran ha incassato due sconfitte in tre partite: in campionato, nello scorso weekend, è arrivato il secondo ko di fila in casa del Bryne FK.

Il Bologna, al contrario, ha allungato la striscia positiva aggiudicandosi il derby emiliano con il Parma (1-3). La doppietta di Castro ed il gol di Miranda hanno deciso una partita che non si era messa benissimo per i felsinei, passati subito in svantaggio. L’espulsione del parmense Ordonez sull’1-1, però, ha cambiato l’inerzia del match e gli uomini di Italiano hanno fatto valere la maggiore qualità rispetto ai ducali. La classifica continua ad arridere ad un Bologna che è momentaneamente quinto a soli tre punti dalla zona Champions League. Con il Brann in panchina dovrebbe tornare Italiano, in via di guarigione dopo una brutta polmonite: tanto turnover per il tecnico siciliano, che dovrà fare a meno dell’infortunato Freuler.