Pronostico Bologna-Brann, in trasferta fanno meno paura: vittoria e sorpasso

Bologna-Brann è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Aston Villa a Birmingham ed il pareggio interno contro l’ostico Friburgo, il Bologna si è sbloccato a Bucarest, conquistando i primi tre punti nella League Phase dell’Europa League e compiendo un significativo balzo nella classifica del maxigirone. Due settimane fa i felsinei l’hanno spuntata in Romania grazie ad una partenza da urlo: dopo dodici minuti la squadra di Vincenzo Italiano era già avanti di due gol (Odgaard e Dallinga).
Ad inizio ripresa, poi, è arrivato lo squillo dell’FSCB (1-2) ma la vittoria dei rossoblù non è mai stata veramente in discussione. Così il Bologna ha preso l’ascensore ed è salito al diciottesimo posto, a sole due lunghezze da quell’ottava posizione che consentirebbe agli emiliani di qualificarsi direttamente agli ottavi, bypassando gli spareggi e disputando così due partite in meno.
L’occasione per incrementare il bottino di punti è la sfida con i norvegesi del Brann, avversario alla portata ma da prendere comunque con le pinze se consideriamo che gli scandinavi dopo tre turni hanno due punti in più del Bologna e stazionano a sorpresa tra le prime otto. Terzi nel campionato norvegese, l’Eliteserien – tuttavia lontanissimi dalle due squadre che si contenderanno il titolo, Viking e Bodo – gli uomini guidati dal tecnico islandese Freyr Alexandersson hanno vinto entrambi i match casalinghi: 1-0 contro l’Utrecht e 3-0 contro gli scozzesi dei Rangers. In trasferta, invece, si sono arresi – ma non senza combattere – al più quotato Lille (2-1).
Bologna imbattuto da otto partite
Dalla sfida con i Rangers, tuttavia, il Bran ha incassato due sconfitte in tre partite: in campionato, nello scorso weekend, è arrivato il secondo ko di fila in casa del Bryne FK.
Il Bologna, al contrario, ha allungato la striscia positiva aggiudicandosi il derby emiliano con il Parma (1-3). La doppietta di Castro ed il gol di Miranda hanno deciso una partita che non si era messa benissimo per i felsinei, passati subito in svantaggio. L’espulsione del parmense Ordonez sull’1-1, però, ha cambiato l’inerzia del match e gli uomini di Italiano hanno fatto valere la maggiore qualità rispetto ai ducali. La classifica continua ad arridere ad un Bologna che è momentaneamente quinto a soli tre punti dalla zona Champions League. Con il Brann in panchina dovrebbe tornare Italiano, in via di guarigione dopo una brutta polmonite: tanto turnover per il tecnico siciliano, che dovrà fare a meno dell’infortunato Freuler.
Il pronostico
Brann da non prendere sottogamba ma questo Bologna, nonostante la stanchezza per gli impegni ravvicinati, ha tutte le carte in regola per imporsi anche sui norvegesi, meno temibili lontano dai propri tifosi. Prevediamo una gara da almeno tre gol complessivi: il segno “over 2,5” è sempre uscito nelle ultime sei partite del Brann.
Le probabili formazioni di Bologna-Brann
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
BRANN (4-3-3): Dyngeland; Dragsnes, Helland, Knudsen, De Roeve; Guðmundsson, Sørensen, Kornvig; Finne, Holm, Mathisen.