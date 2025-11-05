Pronostico Aston Villa-Maccabi Tel Aviv: la marcia riprende immediata

Aston Villa-Maccabi Tel Aviv è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il compito dell’Aston Villa in questo turno di Europa League è abbastanza agevole. E la rivincita per la squadra di Emery – che ha subito la prima sconfitta in rimonta contro gli olandesi dell’Eagles nel turno precedente – è immediata.
La marcia, insomma, riprende subito per gli inglesi che contro un Maccabi Tel Aviv che in Patria continua a dettare legge ma che in Europa è fermo ad un solo punto, non avranno nessun tipo di problema a prendersi i tre punti. Tra tutte le partite che il calendario europeo propone in questo lunghissimo giovedì di Europa League, questo match è quello che appare – e che è, oggettivamente – maggiormente indirizzato. Sono troppi i fattori diversi e i valori diversi che ci fanno pendere a dire questo. Dalla qualità delle rose, al calore del pubblico amico, alle poche possibilità della formazione israeliana di creare qualcosa di importante dalla metà campo in poi.
Sì, come detto nel proprio campionato le cose sono semplici, vista la qualità in generale. Ma in Europa vengono oggettivamente fuori tutte quelle che sono le differenze. Insomma, non ci dilunghiamo più di tanto.
Come vedere Aston Villa-Maccabi Tel Aviv in diretta tv e in streaming
La sfida Aston Villa-Maccabi Tel Aviv è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
La vittoria dell’Aston Villa è quotata 1.20 su Goldbet e Lottomatica e 1.20 su Snai. Il segno OVER 2,5, invece, ha un valore di 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.
Il pronostico
Semplice vittoria dell’Aston Villa dentro una gara da almeno tre reti complessive. Pochissime – o nulle – possibilità che possa finire in maniera diversa.
Le probabili formazioni di Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Onana, Bogarde; Sancho, Elliott, Malen; Watkins.
MACCABI TEL AVIV (4-2-3-1): Mishpati; Asante, Shlomo, Camara, Revivo; Belic, Sissokho; Davida, Andrade, Varela; Peretz.