Pronostico Malmo-Panathinaikos: l’esperienza di Benitez per il colpo

Malmo-Panathinaikos è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Da poche settimane Rafa Benitez, che tutti noi conosciamo e non ha bisogno di presentazioni, è il nuovo allenatore del Panathinaikos. E sappiamo serenamente come un tecnico con la sua esperienza può decisamente fare la differenza.
L’avvio di stagione dei greci – anche il Malmo ha cambiato allenatore alla fine di settembre – ha portato all’avvicendamento in panchina. E lo spagnolo ha incominciato con due vittorie e una sconfitta il suo percorso. Benitez è sicuramente un nome che garantisce come detto prima esperienza e grande professionalità – è pure un vincente – e nelle ultime 35 partite giocate in Europa da questo allenatore di sconfitte totali ne sono arrivate otto. Un numero molto esiguo, senza dubbio, anche se tutte le sconfitte sono arrivate fuori casa. Anche lui ha voglia di cambiare subito questa tendenza e lo deve fare con una squadra di certo non al massimo livello.
C’è un dato statistico che riguarda il Panathinaikos che lo potrebbe aiutare: intanto questo è il primo scontro diretto nella storia tra queste due formazioni e i greci hanno perso solamente una volta in sette confronti contro formazioni svedesi: 4 vittorie e due pareggi gli altri risultati venuti fuori. Insomma, ci sono delle ottime possibilità per tornare a casa con un risultato positivo.
Come vedere Malmo-Panathinaikos in diretta tv e in streaming
La sfida Malmo-Panathinaikos è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Tutto lascia presagire ad un match ricco di gol. Quindi da almeno una rete per squadra e anche da almeno tre reti complessive. Occhio al colpaccio esterno dei greci.
Le probabili formazioni di Malmo-Panathinaikos
MALMO (4-4-2): Olsen; Stryger, Jansson, Rosler, Busanello; Skogmar, Rosengren, Busulad, Bolin; Ekong, Haksanobic.
PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Dragowski; Kotsiras, Ingason, Touba, Kyriakopoulos; Chirivella, Gnezadis; Tete, Djuricic, Zaroury; Swiderski.