Pronostico Dinamo Zagabria-Celta Vigo: nessuno scossone nelle statistiche

Dinamo Zagabria-Celta Vigo è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Undici vittorie interne su dodici partite in tutte le competizioni: la Dinamo Zagabria è una squadra che tra le mura amiche fa davvero paura e che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Anche in Europa League, quest’anno, non è ancora arrivata una sconfitta. Ma adesso il cammino si complica, o per meglio dire si alza sensibilmente il livello.

In Croazia arriva un Celta Vigo che attraversa un momento di forma straordinario. Sono sette i risultati utili di fila degli ospiti dopo un avvio di stagione choc (cinque vittorie e due pareggi) e le ultime due giocate in Europa League – anche col Nizza – vittoriose. Ecco perché sarà difficile per la formazione di casa continuare sulla scia, almeno di vittorie si intende.

Questo, inoltre, sarà il primo scontro diretto tra queste due formazioni e la Dinamo Zagabria inoltre è imbattuta da tre partite contro formazioni spagnoli. Mentre, il Celta, non ha mai perso contro una formazione croata nella propria strada. Questi dati potrebbero anche essere confermati alla fine di questo match.