Pronostico Dinamo Zagabria-Celta Vigo: nessuno scossone nelle statistiche

Dinamo Zagabria-Celta Vigo è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Undici vittorie interne su dodici partite in tutte le competizioni: la Dinamo Zagabria è una squadra che tra le mura amiche fa davvero paura e che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Anche in Europa League, quest’anno, non è ancora arrivata una sconfitta. Ma adesso il cammino si complica, o per meglio dire si alza sensibilmente il livello.
In Croazia arriva un Celta Vigo che attraversa un momento di forma straordinario. Sono sette i risultati utili di fila degli ospiti dopo un avvio di stagione choc (cinque vittorie e due pareggi) e le ultime due giocate in Europa League – anche col Nizza – vittoriose. Ecco perché sarà difficile per la formazione di casa continuare sulla scia, almeno di vittorie si intende.
Questo, inoltre, sarà il primo scontro diretto tra queste due formazioni e la Dinamo Zagabria inoltre è imbattuta da tre partite contro formazioni spagnoli. Mentre, il Celta, non ha mai perso contro una formazione croata nella propria strada. Questi dati potrebbero anche essere confermati alla fine di questo match.
Come vedere Dinamo Zagabria-Celta Vigo in diretta tv e in streaming
La sfida Dinamo Zagabria-Celta Vigo è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.35 su Goldbet e Lottomatica e 3.40 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Confermati come? Con un pareggio, che permetterebbe alla squadra di casa di continuare la striscia positiva e al Celta Vigo di confermare il fatto di non perdere mai contro formazioni croate. Match, comunque, da almeno una rete per squadra. Ah, la X è con quota in calo.
Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Celta Vigo
DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Nevistic; Lisica, Dominguez, McKenna, Goda; Ljubicic, Misic, Bennacer; Bakrar, Beljo, Hoxha;
CELTA VIGO (3-4-3): Villar; Dominguez, Starfelt, Alonso; Mingueza, Beltran, Moriba, Carreira; Jutgla, Iglesias, Zaragoza.