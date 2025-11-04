Pronostico Club Brugge-Barcellona: il conto resta fermo a 2

Club Brugge-Barcellona è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Barcellona nel corso delle propria storia ha perso solamente due partite – sulle 12 disputate – contro formazioni belghe. Beh, il computo rimarrà tale. Perché non solo i catalani non perderanno ma nemmeno pareggeranno questa partita.

Sono due gli incroci tra la squadra attualmente allenata da Flick e Club Brugge: parliamo della stagione 2002-2003 e i blaugrana, sia in casa che in trasferta, si sono presi il malloppo. Dopo aver messo alle spalle la pesantissima caduta nel Clasico contro il Barcellona con una bella vittoria in campionato, adesso il cammino deve riprendere anche in Europa visto che in tutto questo contro il Psg è arrivata anche una sconfitta in campo europeo. Da quelle parti nessuno vuole sbagliare e nessuno si vuole prendere nemmeno il lusso di farlo. Le pressioni sono enormi.

C’è comunque da sottolineare che l’impegno pare abbastanza agevole soprattutto per quello che è stato l’avvio – horror – del Brugge in questa manifestazione. E, nonostante i padroni di casa abbiano perso una sola partita delle ultime sette disputate contro formazioni spagnoli (anche in altre manifestazioni Uefa quindi con squadre decisamente inferiori) in questo caso parliamo di una partita abbastanza indirizzata e abbastanza scritta e che può finire solamente in un modo.

Come vedere Club Brugge-Barcellona in diretta tv e in streaming