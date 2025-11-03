Pronostico Slavia Praga-Arsenal: lo zero non si schioda

Slavia Praga-Arsenal è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Otto gol fatti in tre partite e zero subiti. Miglior difesa, ovviamente. E miglior difesa anche in Premier League, con solamente tre palloni raccolti in fondo al sacco. L’Arsenal di Arteta potrebbe essere davvero la mina vagante di questa Champions League, una squadra che lotta, corre e anche nelle partite che non sembrano quelle giuste, riesce in ogni caso a portare dalla propria parte il risultato.

A Londra in questo momento sta girando tutto alla perfezione. I Gunners vincono e convincono e vogliono continuare a farlo anche nella massima competizione europea senza rischiare nulla e mettendo in cassaforte, intanto, un posto nei playoff. Sì, con dodici punti – quelli che nella serata di martedì verranno conteggiati in classifica – si è quasi certi di andare a giocare gli spareggi. E questo Arsenal ha davvero tutte le carte in regola per riuscire a prendersi il malloppo pieno contro una squadra, quella ceca, che ha raccolto la bellezza di zero punti in questo avvio di Champions League e che viene sì da sei risultati utili di fila, ma che segna col contagocce. Di questi sei risultati detti, quattro sono stati pareggi – tre per zero a zero – e se nelle ultime due uscite sono stati comunque segnati sei gol, in generale quello che viene fuori è una squadra che non ha proprio le forze per riuscire ad avere la meglio contro l’Arsenal. E nemmeno pensarci ad avere la meglio. Quindi, il nostro pronostico, anche se lo avrete capito, ve lo diciamo sotto.

