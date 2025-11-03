Pronostico Qarabag-Chelsea: il tris è servito

Qarabag-Chelsea è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tris servito per il Chelsea. Sì, perché nei primi e unici fino al momento incroci contro il Qarabag, la formazione londinese ha vinto sempre segnando 10 gol in totale e non subendone nemmeno uno. Inoltre, nelle sette partite che gli azeri nel corso della loro storia hanno giocato contro formazioni inglesi hanno sempre perso. C’è da aggiungere altro?

Sì, si può aggiungere che parliamo di una squadra, quella allenata da Enzo Maresca, che non solo è campione del Mondo in carica, ma che arriva a questo match forte della vittoria nel derby contro il Tottenham che sicuramente ha dato slancio. Insomma, è evidente che questa formazione – ad una sola rete, inoltre, dal raggiungere i 350 nella storia della Champions League – abbia tutte le carte in regola per portarsi a casa l’intero malloppo. A conferma del momento positivo, i Blues hanno vinto 14 delle ultime 16 partite Uefa giocate.

Come vedere Qarabag-Chelsea in diretta tv e in streaming