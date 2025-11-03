Pronostico Pafos-Villarreal: i numeri ci dicono GOL

Pafos-Villarreal è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non è era mai successo prima d’ora che una squadra cipriota incontrasse una formazione spagnola. Il bello della nuova Champions League allargata. Ma rispetto a quelli che sono stati gli impegni che il Pafos ha affrontato fino al momento, il livello si alza in maniera importante. E molti dati verranno stravolti.

Il primo: la squadra cipriota è riuscita a mantenere la porta inviolata in cinque delle ultime otto partite di Champions League. Un dato altissimo – vengono comunque considerate anche le qualificazioni – che stride con quello che è la forza reale di questa formazione. Il Villarreal, lì davanti, ha dei giocatori di altissima qualità che possono fare la differenza in qualsiasi momento. E inoltre c’è anche un dato statistico che riguarda la formazione gialla contro squadre di questa nazionale: due incontri nel corso della storia, altrettante vittorie contro l’Apollon nell’Europa League 2014-2015. Parliamo assolutamente di un livello diverso e di squadre che giocano anche in maniera diversa. Il Villarreal punta molto sulle corsie esterne – e il Pafos ha dimostrato di avere problemi in quelle zone di campo in questo avvio di competizione – quindi pungere potrebbe essere davvero facile per gli spagnoli.

Che sentono la possibilità di una grossa occasione. Quella non solo dei tre punti – che oggettivamente è la più importante – ma anche quella di vincere la quarta partita europea nelle ultime 18 disputate. Sì, l’occasione è ghiotta.

Come vedere Pafos-Villarreal in diretta tv e in streaming