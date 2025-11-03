Pronostico Liverpool-Real Madrid: tutto fa pensare ad un colpaccio

Liverpool-Real Madrid è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Uno dei principali propositi della Uefa, quando decise di varare il nuovo format della Champions League che ha debuttato ufficialmente lo scorso anno, era quello di fare in modo che partite del genere si giocassero sempre più spesso. Non deve sorprendere, dunque, che due corazzate come Liverpool e Real Madrid, proprio come avvenne nella passata stagione, si affrontino già nella fase a girone unico. I Blancos vanno a caccia della rivincita: un anno fa, sempre ad Anfield Road, si arresero 2-0 ai Reds, interrompendo così una lunga imbattibilità che durava ben otto partite con il club inglese, sconfitto anche nella finalissima del 2022.

Ma veniamo allo stato di salute delle due protagoniste: gli uomini di Arne Slot sono appena tornati a sorridere dopo un mese da incubo, mettendo fine al digiuno di vittorie in Premier League che andava avanti ormai da più di un mese. Salah e Gravenberch hanno permesso al tecnico olandese di riprendere fiato (2-0 all’Aston Villa di Unai Emery) e di tornare a muovere la classifica – i Reds sono terzi, a -7 dall’Arsenal capolista – ma non può bastare per decretare la completa guarigione dei campioni d’Inghilterra in carica. Liverpool che comunque ha fatto decisamente meglio in Champions League, dove al momento è decimo con 6 punti conquistati in tre partite: in mezzo ai successi con Atletico Madrid (3-2) ed Eintracht Francoforte (1-5) c’è però il ko di Istanbul contro il Galatasaray (1-0), match in cui le cose iniziarono ad andare a rotoli.

Sei vittorie di fila per i Blancos

Continua a mietere vittorie su vittorie invece il Real Madrid. Mbappé e compagni nel fine settimana hanno di nuovo fatto la parte del leone contro il Valencia, spazzato via 4-0 al “Bernabeu”. Sesto successo di fila per le Merengues, sempre al comando della classifica del massimo campionato spagnolo, con il divario sulle dirette concorrenti che inizia a diventare importante.

In Champions League la squadra di Xabi Alonso non è stata da meno: solo vittorie ed appena un gol incassato per i Blancos, che nelle prime tre giornate hanno avuto la meglio su Marsiglia, Kairat Almaty e Juventus.

Insieme a PSG, Arsenal, Inter e Bayern Monaco il Real Madrid è a punteggio pieno nella coppa dalle grandi orecchie. Ad Anfield Xabi Alonso non avrà Rudiger e Carvajal, infortunati, mentre dovrebbe esserci il grande ex, Alexander-Arnold, che proprio la scorsa estate ha lasciato Liverpool per andare in Spagna. Più lunga la lista degli assenti in casa Reds: oltre a Frimpong, Alisson, Gravenberch, Bajcetic e Leoni mancherà pure Isak.

Come vedere Liverpool-Real Madrid in diretta tv e in streaming

La sfida Liverpool-Real Madrid è in programma martedì alle 21:00 all’Anfield Road di Liverpool, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Sabato scorso ci sono stati timidi segnali di ripresa da parte del Liverpool ma il Real Madrid non è l’Aston Villa. Alla luce dello stato di salute dei Blancos, sempre vincenti finora ad esclusione della sconfitta nel derby con l’Atletico Madrid, si può dare fiducia alla squadra di Xabi Alonso, che dovrebbe uscire indenne da Anfield in un match in cui entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Liverpool-Real Madrid

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konaté, van Dijk, Kerkez; Jones, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Éder Militão, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Güler, Bellingham, Vinícius Jr.; Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2