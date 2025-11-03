Pronostico Atletico Madrid-Union SG: inizia un cammino diverso

Atletico Madrid-Union SG è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due squadre che fino al momento hanno ottenuto una vittoria e due sconfitte in questa Champions League, quindi appaiate nella classifica con gli stessi punti. La differenza reti, al momento, premierebbe la squadra di Simeone, ma è evidente che adesso inizi un altro cammino.

L’Atletico in questa manifestazione deve mettersi alle spalle la clamorosa e pesante sconfitte contro l’Arsenal arrivata in Inghilterra. Anche immeritata nel punteggio perché a Londra, sia prima del vantaggio Gunners sia dopo, gli spagnoli hanno avuto un bel po’ di occasioni, anche importanti, per cercare di rimettere le cose a posto. E’ mancato solamente il gol, a dire il vero, poi sui calci piazzati la truppa di Arteta è micidiale ed è la squadra che ha segnato di più in situazioni del genere. Non è andato tutto malissimo, quindi e, nelle ultime dieci uscite, quella di un paio di settimane fa è stata l’unica sconfitta dei Colchoneros.

Stesso discorso anche per gli ospiti, che se in campionato riescono comunque a rimanere in alto, in Champions League pagano a caro prezzo il livello enorme di differenza che c’è tra le rose. I quattro gol presi dall’Inter nell’ultimo turno sono stati un segnale importante. Per competere a certi livelli serve ben altro. E questo Atletico è più o meno allo stesso livello dei nerazzurri, una squadra costruita per fare bene dappertutto. E poi in casa i biancorossi non hanno mai perso in questa stagione. Impossibile possa arrivare un risultato diverso da una vittoria interna.

Come vedere Atletico Madrid-Union SG in diretta tv e in streaming