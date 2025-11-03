Pronostico Atletico Madrid-Union SG: inizia un cammino diverso

Atletico Madrid-Union SG è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Due squadre che fino al momento hanno ottenuto una vittoria e due sconfitte in questa Champions League, quindi appaiate nella classifica con gli stessi punti. La differenza reti, al momento, premierebbe la squadra di Simeone, ma è evidente che adesso inizi un altro cammino.
L’Atletico in questa manifestazione deve mettersi alle spalle la clamorosa e pesante sconfitte contro l’Arsenal arrivata in Inghilterra. Anche immeritata nel punteggio perché a Londra, sia prima del vantaggio Gunners sia dopo, gli spagnoli hanno avuto un bel po’ di occasioni, anche importanti, per cercare di rimettere le cose a posto. E’ mancato solamente il gol, a dire il vero, poi sui calci piazzati la truppa di Arteta è micidiale ed è la squadra che ha segnato di più in situazioni del genere. Non è andato tutto malissimo, quindi e, nelle ultime dieci uscite, quella di un paio di settimane fa è stata l’unica sconfitta dei Colchoneros.
Stesso discorso anche per gli ospiti, che se in campionato riescono comunque a rimanere in alto, in Champions League pagano a caro prezzo il livello enorme di differenza che c’è tra le rose. I quattro gol presi dall’Inter nell’ultimo turno sono stati un segnale importante. Per competere a certi livelli serve ben altro. E questo Atletico è più o meno allo stesso livello dei nerazzurri, una squadra costruita per fare bene dappertutto. E poi in casa i biancorossi non hanno mai perso in questa stagione. Impossibile possa arrivare un risultato diverso da una vittoria interna.
Come vedere Atletico Madrid-Union SG in diretta tv e in streaming
La sfida Atletico Madrid-Union SG è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il segno NO GOL è quotato a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai. La vittoria dell’Atletico Madrid, invece, ha un valore di 1.27 su Goldbet e Lottomatica e 1.27 su Snai
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO
Il pronostico
Atletico Madrid che inizierà un cammino diverso rispetto a quello identico, fino al momento, con l’Union SG. Sfida che non avrà un risultato diverso da una vittoria della squadra di Simeone. Che dovrebbe anche riuscire a non subire gol.
Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Union SG
ATLETICO MADRIDI (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Le Normand, Hancko; Simeone, Baena, Koke, Almada; Griezmann, Alvarez.
UNION SG (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Ramussen; Rodriguez, Ait El Hadj; Giger.