Pronostico Torino-Pisa: continua il momento magico

Torino-Pisa è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Gli otto punti conquistati nel corso delle ultime quattro gare, contro formazioni importanti, hanno dimostrato un fatto: Baroni a Torino aveva solo bisogno di un poco di tempo. E messosi alle spalle il momento nero che avrebbe anche potuto portare all’esonero, adesso per i granata la strada sembra essere in discesa.

Anche contro il Bologna – soprattutto nel secondo tempo – c’è stata la possibilità di portarsi in vantaggio. Forse i tre punti – anzi sicuramente – sarebbero stati troppi. Ma ci sono state un paio di occasioni che se sfruttate meglio avrebbero potuto regalare un colpaccio esterno. Pure la traversa di Adams, colpita a inizio partita, grida ancora vendetta. Ma in generale il Toro ha fatto la partita che voleva fare. E questo è un altro segnale. Il Pisa – che ha pure un giorno di riposo in meno visto che ha giocato giovedì sera contro la Lazio – non fa paura in questo momento. La squadra di Gilardino ha sì carattere, ma segna pochissimo (4 gol fatti, peggiore attacco del campionato) e i piemontesi dal proprio canto sembrano aver registrato magicamente il pacchetto arretrato. E poi c’è anche Paleari, fresco di rinnovo fino al 2027, che vive uno straordinario momento di forma.

Con una vittoria, inoltre, il Torino potrebbe davvero volare in classifica e chissà, magari sognare a qualcosa di importante alla fine della stagione. Gli uomini per fare bene ci sono in tutti i reparti aspettando sempre il rientro definitivo di Zapata che ormai è quasi pronto. Insomma, una sfida questa che ci pare abbastanza delineata. Il Pisa è troppo poca cosa, per ora, per sperare di rimanere anche in Serie A.

Come vedere Torino-Pisa in diretta tv e in streaming

La sfida Torino-Pisa, in programma domenica alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Torino vincente dentro un match nel quale solamente i padroni di casa dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. La combo ha una una quota altissima, quindi basta e avanza, per chi vuole rischiare di meno, l’affermazione dei granata.

Le probabili formazioni di Torino-Pisa

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Ilic, Lazaro; Simeone, Ngonge.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Toure, Marin, Aebischer, Akinsamiro, Angori; Nzola, Tramoni.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0