Pronostico Parma-Bologna, in trasferta è un’altra storia: occhio ai cugini

Parma-Bologna è una partita valida per la decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nel turno infrasettimanale nessuna delle due ha gioito per i tre punti. Il Parma è tornato a perdere dopo due pareggi di fila: una discreta prestazione da parte degli uomini di Carlos Cuesta non è bastata per uscire indenni dall’Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Nel secondo tempo i giallorossi hanno fatto crollare il castello gialloblù e la rete di Circati a quattro minuti dalla fine ha avuto il solo merito di rendere il risultato finale meno amaro (2-1).

Il Bologna, invece, non è andato al di là di un noioso zero a zero con il Torino. Meglio i granata che i felsinei, stranamente poco propositivi e scarichi per i troppi impegni ravvicinati.

Insomma, non una prestazione memorabile quella dei detentori della Coppa Italia, incapaci di voltare pagina dopo il pareggio-beffa di Firenze. Battere il Toro avrebbe significato rimettere piede in zona Champions League, a quota 18 punti insieme a Inter e Milan: Orsolini e compagni devono accontentarsi del sesto posto, posizione comunque in linea con gli obiettivi stagionali. Il Parma, al contrario, è ancora troppo vicino alla zona rossa: 7 punti per i ducali, a +2 sul Verona terzultimo. Cuesta e i suoi non vincono da un mese ed il successo sul Torino rimane l’unico da quando è iniziata la stagione, escludendo la Coppa Italia. L’atteggiamento visto a Roma, tuttavia, fa ben sperare il giovane tecnico spagnolo, che nel derby emiliano non potrà contare sugli acciaccati Valeri, Keita ed Oristanio. Cambia ancora invece Italiano: rispetto al Torino tornano dal 1′ Castro e Orsolini, mentre Holm rientrerà dalla squalifica. L’unico indisponibile è Immobile.

Come vedere Parma-Bologna in diretta tv e in streaming

Parma-Bologna è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Tardini” di Parma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Parma-Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Bologna fa oggettivamente più fatica in trasferta – appena una vittoria nelle ultime nove di campionato – e la sensazione è che, contro un Parma arcigno, ruvido ed ostico soprattutto tra le mura amiche, non sarà una passeggiata. Un derby, del resto, è sempre un derby e non è un caso che dal 2013 i felsinei abbiano espugnato il “Tardini” solo in un’occasione. Da valutare la doppia chance interna in un match da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Parma-Bologna

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye, Britschgi; Bernabé, Estevez, Ordonez, Sorensen; Pellegrino, Cutrone.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1