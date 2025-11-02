Pronostico Milan-Roma: a San Siro trionfa la tattica

Milan-Roma è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La domenica della Serie A si conclude col botto: a San Siro si contendono tre punti pesanti Milan e Roma, che hanno iniziato questo turno rispettivamente al secondo ed al quarto posto, separate da soli tre punti. Massimiliano Allegri da una parte e Gian Piero Gasperini dall’altra: il big match del “Meazza” è anche una sfida nella sfida tra due degli allenatori più esperti e rappresentativi del nostro campionato.

Nessuna delle due, finora, ha nascosto le proprie ambizioni: il Milan, dopo un vero e proprio annus horribilis, è ripartito alla grande con il nuovo tecnico, che in poche settimane è riuscito ad incidere sulla mentalità dei giocatori. Dalla sconfitta all’esordio con la Cremonese i rossoneri non hanno più perso: sono nove i risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia, anche nell’ultimo mese il Diavolo ha fatto registrare qualche pareggio di troppo. Nel turno infrasettimanale il Milan ha mancato per la seconda volta di fila l’appuntamento con i tre punti dividendosi la posta in palio con l’Atalanta (1-1) a Bergamo. La squadra di Allegri ha creato troppo poco contro la Dea per poter pensare fare il colpaccio alla New Balance Arena ed i 0,36 xG prodotti lo dimostrano alla perfezione.

L’infermeria rossonera non si svuota

Tra le cause della leggera flessione del Milan ci sono anche gli infortuni: le assenze di due punti fermi come Rabiot e Pulisic si stanno facendo sentire. Contro la Roma, oltre a loro, mancheranno pure Tomori e Gimenez, mentre Leao, assente a Bergamo, si accomoderà soltanto in panchina.

La Roma, al contrario, arriva a quest’appuntamento con più certezze e soprattutto entusiasmo. Alla vittoria di Reggio Emilia con il Sassuolo ha fatto seguito quella con il Parma, battuto 2-1 all’Olimpico. I giallorossi continuano a brillare nella propria metà campo: mercoledì non sarà arrivato il solito clean sheet ma la difesa, in assoluto la meno battuta del torneo (4 gol subiti), è stata di nuovo un fattore in positivo. Sebbene l’attacco sia sempre il meno prolifico tra le prime 10 dell’attuale classifica, la squadra di Gasperini può essere ampiamente soddisfatta del percorso svolto finora in campionato e si gode il primo posto a braccetto con il Napoli. A San Siro, con Ferguson fuori per infortunio, l’ex tecnico dell’Atalanta dovrebbe affidarsi a Dybala falso nueve, supportato da Cristante e Soulé. A centrocampo chance per El Aynaoui, uno degli acquisti estivi.

Il pronostico

Due squadre entrambe attente alla fase difensiva e che finora hanno subito molto poco, sebbene il Milan non faccia registrare un clean sheet ormai da quattro turni. Non ci aspettiamo, insomma, una gara prolifica: prevediamo, al contrario, una partita a scacchi, in cui il numero dei gol complessivi dovrebbe essere inferiore a tre. Da valutare anche l’X Primo Tempo e la doppia chance esterna: la Roma è reduce da sei vittorie di fila in trasferta e contro un Milan ancora incerottato eviterà con ogni probabilità la sconfitta.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante, Soulé; Dybala.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1