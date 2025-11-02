Pronostico Lens-Lorient: riprende il cammino dopo l’imprevisto

di

Lens-Lorient è una partita dell’undicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Si è fermata a cinque – con quattro pesantissime vittorie – la striscia di risultati utili del Lens in questo campionato. Un cammino quasi perfetto, macchiato dalla caduta contro il Metz nel turno in mezzo alla settimana.

Pronostico Lens-Lorient
Pronostico Lens-Lorient: riprende il cammino dopo l'imprevisto

Ci può stare, eccome, un passo falso per una squadra che non era partita con chissà quali ambizioni o obiettivi prima dell’inizio. Ma che ha dimostrato – e lo dimostrerà anche nel pomeriggio di domenica – di avere le qualità per poter pensare a qualcosa di importante. Il facile impegno contro il Lorient capita a puntino, nel momento giusto, per riuscire a riprendere la vittoria. E a volare, letteralmente, in classifica.

Perché impegno facile? Ce lo dice la classifica, intanto, degli ospiti che nelle dieci gare giocate fino al momento hanno conquistato solamente nove punti e che sono inoltre la seconda peggiore difesa del campionato con 22 gol subiti. Solamente il Metz, ultimo appunto, ha fatto peggio con 26. Dietro si balla e si viaggia ad una media incredibilmente alta che, se venisse confermata, non potrebbe portare a nessun risultato positivo nel corso dell’anno. Insomma, per il Lens si prospetta davvero una domenica semplice. Non inganni il pareggio contro il Psg: quella con i francesi non è mai una sfida come le altre. In quella si è dato tutto, è arrivato un buon punto, ma le motivazioni non saranno di certo uguali.

Come vedere Lens-Lorient in diretta tv e in streaming

Come vedere Lens-Lorient
Come vedere Lens-Lorient in diretta tv e in streaming

Lens-Lorient è in programma domenica alle 17:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Lens è quotata 1.47 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.90 su Lottomatica e 1.95 su Snai.

Il pronostico

Lens vincente contro la seconda peggiore difesa del campionato francese. Dopo il passo falso inaspettato contro il Metz i padroni di casa riprenderanno il cammino e per almeno un’altra settimana rimarranno nelle zone altissime della classifica francese. Sperando anche in qualche passo falso delle altre per guadagnare qualche posizione.

Le probabili formazioni di Lens-Lorient

LENS (3-4-2-1): Risser; Gradit, Baidoo, Udol; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Machado; Thauvin, Sima; Edouard.
LORIENT (3-4-2-1): Mvogo; Igor Silva, Talbi, Yongwa; Mvuka, Cadiuo, Abergel, Kouassi; Karim, Pagis; Bamba.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0
