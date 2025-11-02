Pronostico Lens-Lorient: riprende il cammino dopo l’imprevisto

Lens-Lorient è una partita dell’undicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Si è fermata a cinque – con quattro pesantissime vittorie – la striscia di risultati utili del Lens in questo campionato. Un cammino quasi perfetto, macchiato dalla caduta contro il Metz nel turno in mezzo alla settimana.

Ci può stare, eccome, un passo falso per una squadra che non era partita con chissà quali ambizioni o obiettivi prima dell’inizio. Ma che ha dimostrato – e lo dimostrerà anche nel pomeriggio di domenica – di avere le qualità per poter pensare a qualcosa di importante. Il facile impegno contro il Lorient capita a puntino, nel momento giusto, per riuscire a riprendere la vittoria. E a volare, letteralmente, in classifica.

Perché impegno facile? Ce lo dice la classifica, intanto, degli ospiti che nelle dieci gare giocate fino al momento hanno conquistato solamente nove punti e che sono inoltre la seconda peggiore difesa del campionato con 22 gol subiti. Solamente il Metz, ultimo appunto, ha fatto peggio con 26. Dietro si balla e si viaggia ad una media incredibilmente alta che, se venisse confermata, non potrebbe portare a nessun risultato positivo nel corso dell’anno. Insomma, per il Lens si prospetta davvero una domenica semplice. Non inganni il pareggio contro il Psg: quella con i francesi non è mai una sfida come le altre. In quella si è dato tutto, è arrivato un buon punto, ma le motivazioni non saranno di certo uguali.

Come vedere Lens-Lorient in diretta tv e in streaming