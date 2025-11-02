Pronostico Brest-Lione: non c’è due senza tre

Brest-Lione è una partita dell’undicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Momento molto negativo per il Brest, capace di perdere le ultime due partite giocate in campionato – contro Psg e Le Havre – e capace anche di non vincere da quattro turni. Togliendo appunto il match contro la formazione di Luis Enrique, tutte le altre fare sembravano davvero alla portata dei biancorossi.

Che non potevano beccare, in questo posticipo dell’undicesima giornata del massimo campionato francese, avversario peggiore. Il Lione di Paulo Fonseca – alla fine del mese di novembre tornerà in panchina dopo aver scontato la squalifica – viene da un filotto di due vittorie e un pareggio, sul campo del Paris FC che sì, ha rimandato indietro una squadra che dietro potrebbe fare meglio, ma che ha anche rimandato indietro una squadra caratterialmente forte e capace di andare a giocarsela in tutti i campi, com’è giusto per una squadra del genere, della Francia.

Mancherà Fofana, e lo sappiamo, che ne avrà per diverso tempo nella squadra ospite, ma il momento di forma di Sulc – autore di due reti nella gara contro il Paris – e il fatto che Tolisso sembra essere davvero un giocatore importante, a conferma di quanto bene si sia parlato di lui nel corso degli anni, ci permettono di dire che il Lione può davvero pensare al colpo grosso.

Come vedere Brest-Lione in diretta tv e in streaming