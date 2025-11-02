Pronostico Brest-Lione: non c’è due senza tre

di

Brest-Lione è una partita dell’undicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Momento molto negativo per il Brest, capace di perdere le ultime due partite giocate in campionato – contro Psg e Le Havre – e capace anche di non vincere da quattro turni. Togliendo appunto il match contro la formazione di Luis Enrique, tutte le altre fare sembravano davvero alla portata dei biancorossi.

Pronostico Brest-Lione
Pronostico Brest-Lione: non c'è due senza tre

Che non potevano beccare, in questo posticipo dell’undicesima giornata del massimo campionato francese, avversario peggiore. Il Lione di Paulo Fonseca – alla fine del mese di novembre tornerà in panchina dopo aver scontato la squalifica – viene da un filotto di due vittorie e un pareggio, sul campo del Paris FC che sì, ha rimandato indietro una squadra che dietro potrebbe fare meglio, ma che ha anche rimandato indietro una squadra caratterialmente forte e capace di andare a giocarsela in tutti i campi, com’è giusto per una squadra del genere, della Francia.

Mancherà Fofana, e lo sappiamo, che ne avrà per diverso tempo nella squadra ospite, ma il momento di forma di Sulc – autore di due reti nella gara contro il Paris – e il fatto che Tolisso sembra essere davvero un giocatore importante, a conferma di quanto bene si sia parlato di lui nel corso degli anni, ci permettono di dire che il Lione può davvero pensare al colpo grosso.

Come vedere Brest-Lione in diretta tv e in streaming

Come vedere Brest-Lione
Come vedere Brest-Lione in diretta tv e in streaming

Brest-Lione è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Lione è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.57 su Lottomatica e 1.57 su Snai.

Il pronostico

Ok, e ci sta come detto prima la vittoria del Lione per quanto vi abbiamo raccontato. Complicata, ma altamente probabile. Togliendo il condizionale, la cosa certa (visti anche i passati tra queste due squadre) è che entrambe nel corso del match riusciranno a trovare la via della rete. Una quota, questa, quasi assicurata. 

Le probabili formazioni di Brest-Lione

BREST (4-3-3): Majecki; Lala, Chardonett, Coulibaly, Guindo; Chotard, Tousart, Magnetti; Del Castillo, Ajorque, Dina Ebimbe.
LIONE (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Clinton-Mata, Niakhate, Tagliafico; Morton, de Carvalho; Karabec, Tolisso, Moreira; Sulc.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2
